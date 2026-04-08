Sophia Flörsch nimmt neuen Anlauf: Wechsel in "härteste Rennserie der Welt"

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Sophia Flörsch versucht sich erneut im Spitzenmotorsport. Die ehemalige DTM-Fahrerin wechselt in die Formel E.

Sophia Flörsch wird künftig als Test- und Entwicklungsfahrerin für das neue Formel-E-Team von Opel unterwegs sein. Die 25 Jahre alte Münchnerin soll bei der Gen4-Präsentation der Formel E in Paul Ricard (21.-22. April 2026) zum Einsatz kommen. Der Wechsel in die FIA Formel-E-Weltmeisterschaft, in der Opel ab der kommenden Saison mit dem neuen Werksteam antritt, soll für Flörsch ein weiterer Anlauf in Richtung Spitzenmotorsport sein. DTM-Saison 2026: Ab 24. April live auf ProSieben und Joyn

Sophia Flörsch: Formel E "die härteste Rennserie der Welt" "Die Formel E ist aktuell die härteste Rennserie der Welt", sagt Flörsch in einer Pressemitteilung. Die Rolle bei Opel gibt ihr die Chance, sich in einem international sichtbaren Werksteam neu zu positionieren. Das große Ziel von Flörsch, die auf Stationen im Kartsport, in der Formel 3 und im Langstreckenrennsport zurückblickt, bleibt die Formel 1. Im neuen Umfeld soll Flörsch nach Angaben des Teams an der Entwicklung des Gen4-Fahrzeugs mitarbeiten. Die nächste Fahrzeuggeneration der Formel E steht für mehr Leistung, Allradantrieb und deutlich höhere technische Anforderungen. Wie sehr die sportliche Rolle von Flörsch über die Test- und Entwicklungsarbeit hinausgeht, bleibt zunächst offen. Die Opel-Einsatzpiloten sind noch nicht bekannt.

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