ran Mehr Sport Formel 1: Hamiltons lockere Skateboard-Ankunft endet im Crash Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Lando Norris nutzt seine Pole Position in Ungarn zum Sieg. Auch Max Verstappen und Kimi Antonelli können jubeln. Während Lewis Hamilton spät einen Rückschlag erlebt, gibt es für Nico Hülkenberg eine Premiere.

Weltmeister Lando Norris ließ sich nach seinem Befreiungsschlag in Budapest zu einer spontanen Liebeserklärung für den wiedererstarkten McLaren hinreißen. "Wunderschön! Das Auto war unglaublich", jubelte der britische Titelverteidiger am Funk: "Harte Arbeit zahlt sich aus, lasst uns so weitermachen." Formel 1: Mercedes plant auch für 2027 mit Antonelli und Russell - aber lässt Tür für Verstappen offen Norris blieb bei der Hitzeschlacht auf dem Hungaroring ganz cool, bescherte seinem Team den ersten Saisonsieg in der Formel 1 - und führte Papaya nach einer langen Durststrecke wieder an die Spitze der Königsklasse. "Es war ein tolles Rennen. Die Pace war so stark", sagte der sichtlich erschöpfte Norris, der sich vor dem Überraschungszweiten Max Verstappen im Red Bull durchsetzte und seinen ersten Erfolg seit Brasilien im vergangenen November feierte: "Ich freue mich, wieder hier auf der Position eins zu stehen."

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Fahrerwertung: Antonelli baut Vorsprung aus Hinter Verstappen schaffte es WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli dank einer Aufholjagd von Startplatz sieben auf den dritten Rang. Im Titelkampf baute der italienische Mercedes-Shootingstar damit seinen Vorsprung gegenüber Lewis Hamilton, der spät eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse kassierte und Fünfter wurde, auf 50 Punkte aus. "Es ist die beste Art und Weise, um in die Sommerpause zu gehen", sagte Antonelli vor der vierwöchigen Unterbrechung: "Heute haben wir gesehen, wo unsere Grenzen sind."

Rückschlag für George Russell Vor Hamilton wurde dessen Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc Vierter. George Russell kassierte derweil im zweiten Silberpfeil wieder einen heftigen Dämpfer, nach einem katastrophalen Start erreichte er nur Rang sieben. Für Nico Hülkenberg endete derweil seine persönliche Durststrecke. Der Emmericher belegte in seinem Audi Rang neun und sammelte damit seine ersten Punkte für den deutschen Rennstall. Wenige Stunden vor dem elften Saisonlauf hatte der Weltverband FIA für etwas mehr Klarheit im Rennkalender gesorgt. Der Traditionskurs in Malaysia kehrt nach neun Jahren zurück, Anfang Oktober wird auf dem Sepang International Circuit der Große Preis von Bahrain nachgeholt. Das Rennen am Persischen Golf war Mitte April aufgrund des Nahost-Krieges ausgefallen. Dann rückte aber wieder das Geschehen auf dem Hungaroring in den Fokus. Während sein erster Verfolger Leclerc am Start weit zurückfiel, behauptete Polesetter Norris zunächst seine Position - bis er in Kurve zwei zu weit hinaus kam. Oscar Piastri nutzte die Gunst der Stunde und übernahm die Führung. Weiter hinten setzten sich derweil für Russell die Probleme fort, weil sein Silberpfeil nur schleppend in die Gänge kam, rutschte dieser bis auf Platz 18 ab.

Piastri scheidet aus Für beide Ferraris verlief die Anfangsphase nicht wie geplant. Hamilton und Leclerc hatten auf die schnelleren soften Reifen gesetzt, doch in den ersten Runden hingen sie auf den Plätzen vier und fünf hinter Verstappen auf den Mediums fest. Und so war es Hamilton, der in Runde 14 als erster der Spitzengruppe an die Box ging und auf die harten Pirellis wechselte. Verstappen folgte eine Runde später, konnte den Undercut aber nicht verhindern. Mit einem starken Überholmanöver drückte sich der Niederländer aber wieder an seinem langjährigen Rivalen vorbei. Kurz darauf tauschten dann auch die beiden McLarens ihre Reifen, nur Antonelli blieb deutlich länger draußen und fuhr erst in Runde 23 zum Pitstop. Piastri und Norris zogen davon, doch der Brite drängelte. In der 34. Runde wechselte dann der Australier erneut - und ärgerte sich kurz darauf, als es beim Überrunden zu einer Berührung mit Carlos Sainz im Williams kam. "Geh aus dem Weg du Idiot!", fluchte Piastri. Und so lag Norris nach seinem zweiten Stopp vorne. Kurz darauf rollte Piastri dann mit Problemen aus.

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