Formel 1: FIA stellt weiter Regelwerksänderung für 2026 und 2027 vor

Die FIA hat weitere Regelanpassungen für die aktuelle und kommenden Formel-1-Saison ratifiziert.

Für die laufende Saison wurden zwei Regeländerungen, hauptsächlich aus Sicherheitsgründen, beschlossen.

Zu Beginn der Saison hatte die FIA die Nutzung des Boost-Modus bei nassen Bedingungen untersagt. Nun wurde allerdings nachjustiert. Der Boost-Modus kann auch bei Nässe angeschaltet werden, um "Leistungsabfälle zu verhindern, ohne die Leistung zu erhöhen", teilte die FIA in einem Statement mit. Gleichzeitig wird die Überholfunktion ausgeschaltet.

Zudem wird zukünftig die Ausrufung einer Hitzewarnung genauer differenziert. Die Warnung kann nun separat für Sprint und Hauptrennen angegeben werden. Zuvor hatte die FIA immer ein gesamtes Wochenende als "Heat Hazard" deklariert und die damit einhergehenden Veränderungen an den Boliden und die Kühlwesten für alle Fahrer oder zusätzliches Ballastgewicht für alle Rennen als verpflichtend.