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Formel 1: Imola statt Abu Dhabi? Saisonfinale könnte in Europa stattfinden
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat in Aussicht gestellt, dass das Saison-Finale in diesem Jahr in Europa stattfinden könnte.
Die Lage im Mittleren Osten bleibt weiterhin angespannt. Die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) hat bereits bestätigt, dass die geplanten Ausdauerrennen in Katar und Bahrain im November abgesagt und nach Europa verlegt werden.
Das könnte auch ein Omen für die Formel 1 sein, denn bereits im März, als die Grands Prix von Saudi-Arabien und Bahrain abgesagt wurden, reagierte die WEC rund zehn Tage vor der Formel 1.
Sollte die Königsklasse die zwei Rennen in Katar und Abu Dhabi tatsächlich absagen, müssen Ersatzrennen her. Vor allem, weil die FIA ihre Verträge mit TV-Sendern und Sponsoren einhalten muss, in denen eine Mindestanzahl von Grands Prix garantiert ist.
Formel-1-Boss bestätigt Europa als die einzige Alternative
"In dieser Hinsicht möchte ich nur bestätigen, dass das Saisonende, sollte dies nicht [im Nahen Osten] möglich sein, in Europa stattfinden wird, da wir an keine anderen Orte ausweichen können", stellte F1-CEO Stefano Domenicali in einer Presserunde klar. Eine finale Entscheidung soll aber frühstens Mitte September getroffen werden. "Für uns stehen die Rennen in Katar und Abu Dhabi heute noch fest", bestätigte der 61-Jährige am Mittwoch.
Zuletzt waren auch Gerüchte aufgekommen, dass zwei Rennen in Las Vegas, dem letzten Stopp, bevor es planmäßig in den Mittleren Osten geht, stattfinden sollen, da dieser Grand Prix der Formel 1 selbst gehört. Die Idee eines weiteren GPs in Amerika verneinte Domenicali allerdings: "Es bestand die Möglichkeit, zwei Rennen in Las Vegas auszutragen, aber wir wollen, um es mal so zu sagen, ein Juwel, das gerade erst heranwächst, nicht dadurch ruinieren, dass wir unsere Arbeit dort abwerten. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir zu dieser Jahreszeit in den USA gegen die NFL antreten."
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Formel-1-Saisonfinale in Imola?
Zwar hat sich Domenicali nicht explizit über einen konkreten europäischen Standort des Saisonfinals geäußert, doch laut übereinstimmenden Medienberichten soll Imola der Favorit sein. Die Strecke war noch bis zur vergangenen Saison fester Bestandteil des Rennkalenders und ist dementsprechend strukturell im Stande, ein Formel-1-Rennen ohne große Vorlaufzeit auszurichten.
Zwar könnte es im Dezember in Europa recht kalt werden, doch Domenicali zeigt sich unbesorgt: "Wenn ich mir die Temperaturstatistiken für Europa in diesem Zeitraum ansehe, ist es weniger kalt als die Durchschnittstemperatur in Las Vegas, wenn wir dort fahren", erklärte der ehemalige Ferrari-Boss.
Sollte der Große Preis von Abu Dhabi gestrichen oder verlegt werden, wäre es das erste Saisonfinale seit 2014, welches nicht in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate stattfindet.
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