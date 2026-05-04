Mercedes-Pilot Kimi Antonelli gewinnt auch den Großen Preis von Miami - und sorgt in seiner Heimat Italien für großen Jubel.

"Antonelli, du bist der Hammer!", schrieb "La Gazzetta dello Sport" nach dem dritten Sieg in Serie des Teenagers, während "Corriere della Sera" den Erfolg des WM-Spitzenreiters in Florida als sein nächstes "Meisterwerk" bezeichnete.

Die italienische Pressestimmen zum Sieg von Kimi Antonelli in Miami:

"La Gazzetta dello Sport": "Antonelli, du bist der Hammer! Der Stärkste ist Italiener, und jetzt dürfen wir offiziell träumen: Kimi Antonelli hat auch den Grand Prix von Miami gewonnen, und es gibt keinen Zweifel mehr – der 19-Jährige aus Bologna ist im Kampf um den Weltmeistertitel 2026 so gut im Rennen wie nie zuvor. Kimi hat eine Glanzleistung vollbracht, wie sie die Großen vollbringen, nämlich den Sieg, ohne das schnellste Auto zu haben."