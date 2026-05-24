Formel 1: Max Verstappen droht bei Kanada-GP mit Abschied

"Es ist mental einfach nicht machbar für mich, so weiterzumachen. Wirklich nicht", betont der Red-Bull-Star und droht damit, die Formel 1 zu verlassen.

Das Ringen um die richtigen Motoren bleibt ein Dauerthema in der Formel 1 - und Max Verstappen hat erneut seine Zukunft mit den anstehenden Entscheidungen verknüpft. "Wenn es so bleibt wie jetzt, wird das nächste Jahr ein langes Jahr, und das will ich nicht", sagte der Red-Bull-Pilot nach dem Qualifying zum Grand Prix in Montreal: "Es ist mental einfach nicht machbar für mich, so weiterzumachen. Wirklich nicht."

Das waren bemerkenswerte Aussagen am Samstagabend Ortszeit, denn noch am Morgen war ein Interview im Verstappen sehr nahestehenden "Telegraaf" erschienen, in dem er seinen Verbleib für 2027 bestätigte. "Ja, sicher", sagte er dort: "Es sei denn, es passieren wirklich verrückte Dinge, aber davon gehe ich nicht aus."

Verstappens neueste Aussagen zeigen, wie sehr hinter den Kulissen doch noch über die richtigen Maßnahmen für die ungeliebten neuen Hybridmotoren gerungen wird. Anfang Mai hatte der Weltverband FIA über eine vermeintlich mehrheitsfähige Lösung informiert: Im kommenden Jahr soll der Verbrenner demnach wieder wichtiger werden und etwa 60 Prozent der Energie liefern. Diese Maßnahmen müssen allerdings per Abstimmung noch final beschlossen werden.