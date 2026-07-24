ran Mehr Sport Formel 1: Hamiltons lockere Skateboard-Ankunft endet im Crash Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Im ersten Ungarn-Training ist Charles Leclerc der schnellste Fahrer. Für Aston Martin setzen sich die Probleme trotz großem Update am Auto fort.

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Probleme für Aston Martin halten trotz großem Update an In Budapest rechnet sich Ferrari große Chancen auf den dritten Saisonerfolg aus, schließlich sollte der Kurs mit seinen vielen Kurven dem eigenen Wagen liegen. Ganz ohne Probleme verlief das Training aber nicht, kurz vor dem Ende rollte Leclerc mit einem technischen Problem an die Box. Neben Ferrari liegt in Ungarn ein besonderes Augenmerk auf Aston Martin. Der britische Rennstall, der bislang eine Saison zum Vergessen erlebt, tritt mit gleich 16 Upgrades am Auto an. Doch zumindest in der ersten Session setzten sich die Schwierigkeiten fort. Auf einer schnellen Runde von Lance Stroll brach plötzlich die Hinterradaufhängung, der Kanadier hatte Glück, dass er mit seinem Boliden nicht in die Streckenbegrenzung krachte. Zumindest machte der spanische Altmeister Fernando Alonso als 13. (+2,475) Aston Martin etwas Hoffnung.

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Stammpiloten machen für Youngster Platz Einen guten Start in das Wochenende erwischte derweil Nico Hülkenberg. Der Emmericher, der immer noch auf seine ersten WM-Punkte mit Audi wartet, belegte den achten Rang (+1,548). Teamkollege Gabriel Bortoleto überzeugte als starker Sechster (+1,285). Neben Antonelli fehlten am Freitag vier weitere Stammpiloten. Unter anderem setzte auch der australische McLaren-Fahrer Oscar Piastri, der vor zwei Jahren in Budapest seinen ersten Sieg in der Königsklasse des Motorsports gefeiert hatte, aus. In der zweiten Trainingssession am Nachmittag (17.00 Uhr) kehren Antonelli, Piastri und Co. aber wieder in ihre Autos zurück. Am Sonntag (ab 15.00 Uhr im Liveticker) findet mit dem Großen Preis von Ungarn dann das letzte Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause statt. Auch interessant: Formel 1: Kimi Antonelli fährt in einer eigenen Liga - Kommentar

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