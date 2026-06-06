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Formel 1

Formel 1: Vor Qualifying in Monaco - Ferrari-Teamchef Vasseur muss ins Krankenhaus

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von SID

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Videoclip • 01:13 Min

Kurz vor dem dritten freien Training und dem Qualifying am Samstag muss Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sorge um Fred Vasseur: Der Teamchef der Scuderia Ferrari wird am Samstag aus medizinischen Gründen nicht an der Formel-1-Strecke in Monaco sein.

Im Anschluss an einige medizinische Checks sei Vasseur in ein Krankenhaus gebracht worden, dort werde er "weiter überwacht", teilte das Team am Samstag mit. Es werde vorerst keine weiteren Informationen zum Zustand des 58-Jährigen geben, hieß es weiter.

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Formel 1: Qualifying in Monaco besonders wichtig

Ob Vasseur rechtzeitig für den Großen Preis von Monaco am Sonntag wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, war zunächst unklar. Die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc gelten als Favoriten auf den Sieg. Am Freitag hatten sie das Training dominiert.

Ohne Vasseur gehen sie nun das dritte Training am Samstag und das Qualifying an. Das Qualifying ist auf der engen und langsamen Strecke im Fürstentum enorm wichtig, da Überholen schwierig ist.

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