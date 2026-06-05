Motorsport
Formel 1 verlängert Vertrag mit Grand Prix in Las Vegas
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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Die Formel 1 hat ihren Vertrag mit Las Vegas vorzeitig verlängert. Das Rennen wird in der "Glücksstadt-Metropole" mindestens bis 2037 ausgetragen.
Die Formel 1 wird auch künftig in Las Vegas fahren. Der Vertrag wurde um zehn Jahre bis 2037 verlängert. Der aktuelle Kontrakt wäre ansonsten Ende 2027 ausgelaufen.
Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, sagte: "Wir sind begeistert, dass die Formel 1 auch in den kommenden Jahren in Las Vegas fahren wird. Seit dem Debüt 2023 ist das Event außergewöhnlich und hat sich schnell als Top-Destination für großartigen Rennsport, erstklassige Unterhaltung, globale Wirtschaftsführer, A-Prominente und Influencer etabliert."
Und weiter: "Es hat einen starken und nachhaltigen Einfluss auf die lokale Wirtschaft und Gemeinschaft. Wir waren immer überzeugt, dass Las Vegas zu einem Eckpfeiler unserer Präsenz in den Vereinigten Staaten werden würde, und diese Verlängerung sowie der Erfolg der vergangenen Jahre unterstreichen unser langfristiges Engagement für diesen wichtigen Markt."
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Formel 1 bringt wirtschaftlichen Effekt
Das erste Rennen in Las Vegas fand 2023 statt und wurde von Max Verstappen gewonnen. 2024 siegte George Russell, 2025 wieder Verstappen.
Die Rennen haben einen hohen wirtschaftlichen Effekt. Seit 2023 hat der Las Vegas Grand Prix laut der Formel 1 eine wirtschaftliche Wirkung von 3,2 Milliarden US-Dollar für Southern Nevada erzielt. Alle drei Rennen von 2023 bis 2025 waren ausverkauft.
Emily Prazer, Präsidentin und CEO von Las Vegas Grand Prix, Inc., sagte: "Las Vegas ist weltweit einzigartig, und seine Energie, Gastfreundschaft und Dimension haben maßgeblich geprägt, was dieses Rennen heute ist. Diese langfristige Verlängerung ermöglicht es uns, unseren Fans weiterhin ein Erlebnis auf Weltklasse-Niveau zu bieten."
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