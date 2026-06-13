Formel 1 - Fans spotten über Monaco: "Asphalt hält nicht mal bis zur Zielflagge"

Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Monaco in Barcelona. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Barcelona-Katalonien.

Die Formel 1 ist wieder in Europa angekommen! Nach dem traditionellen Großen Preis von Monaco geht es nun in Barcelona weiter.

Es ist vorerst das letzte Jahr, in dem der Große Preis fest in Katalonien ausgetragen wird. Der Grand Prix von Spanien wird in Zukunft auf dem neuerrichteten Madring in Madrid stattfinden.

Zukünftig wird sich Barcelona im Jahresrhythmus mit Spa abwechseln.

In Monaco hat Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem fünften Sieg in Folge setzt sich der Italiener an der Tabellenspitze langsam ab. Teamkollege George Russell fällt sogar auf Platz drei hinter Lewis Hamilton zurück.

Beim ersten freien Training in Nordspanien fuhr Russell allerdings die beste Zeit ein, gefolgt von Piastri und Leclerc. Beim zweiten freien Training führte der amtierende Weltmeister Lando Norris das Fahrerfeld an. Auf Platz zwei und drei schafften es Russell und Piastri.