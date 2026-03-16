Mick Schumacher beschwert sich in der IndyCar-Serie über Bodenwellen - und muss Spott ertragen

AVONDALE, AZ - MARCH 05: Mick Schumacher ( 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda) smiles during interviews for the IndyCar, Indy Car, IRL, USA Series Good Ranchers 250 on March 5, 2026 at Phoenix Raceway in Avondale, Arizona. (Photo by Kevin Abele Icon Sportswire) AUTO: MAR 06 NTT IndyCar Series Good Ranchers 250 EDITORIAL USE ONLY Icon260306012

Mit Verärgerung reagierte der junge Deutsche auf die vielen Bodenwellen auf dem Stadtkurs in Arlington. Dafür erntet er Spott von US-Kommentatoren.

Mick Schumacher tut sich nach seinem Wechsel in die US-amerikanische IndyCar-Serie nach wie vor schwer.

Auch auf der dritten Station im texanischen Arlington hatte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher zum Auftakt mit Problemen zu kämpfen.

Beim ersten Freien Training zum Großen Preis von Arlington klagte der RLL-Honda-Pilot über massive Bodenwellen auf dem Stadtkurs.

"Ich habe das Gefühl, mein Auto fällt auseinander!", funkte der 26-Jährige gegen Ende der ersten Session an seine Box. Auch sein Renningenieur beobachtete, dass Schumachers Bolide zeitweise unangenehm aufsetzte.

Doch nicht jeder sah das offenbar so wie die Crew des Teams Rahal Letterman Lanigan Racing. Denn von den Kommentatoren-Plätzen im US-Fernsehen musste sich Schumacher einigen Spott gefallen lassen.

"Willkommen bei IndyCar, Mick. Das ist hier nicht Monaco, Dschidda oder Singapur. So fahren wir hier", kommentierte Ex-Fahrer Townsend Bell, der sich über die Schwierigkeiten des Deutschen zu amüsieren schien.