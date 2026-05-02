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NFL: Fifth-Year Options der Draft-Klasse 2023 im Überblick
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:21 Min
Bis zum 1. Mai mussten die NFL-Teams entscheiden, ob sie ihre Erstrundenpicks aus dem Draft 2023 über die Fifth-Year-Option auch für die Saison 2027 an sich binden. Wer sich wie entschieden hat.
Spieler, die im Rahmen des NFL Drafts ausgewählt werden, erhalten standardmäßig einen Vierjahresvertrag, der in seiner Struktur zum großen Teil vorgegeben ist.
Eine Ausnahme bilden dabei die Erstrundenpicks eines jeden Jahrgangs. Diese haben in ihren Verträgen eine zusätzliche Fifth-Year Option stehen, die von den jeweiligen Teams gezogen werden kann. Mit dieser wird der Vierjahresvertrag um ein fünftes Jahr ausgedehnt.
Das jeweilige Gehalt ist dabei voll garantiert, kann aber zwischen Spielern derselben Position schwanken. Die genaue Summe richtet sich nach der Spielzeit und individuellen Erfolgen wie etwa Pro-Bowl-Nominierungen.
Die Entscheidung, ob die Option gezogen wird, muss im Laufe der Offseason vor der vierten und damit formell letzten Saison des Spielers getroffen werden. In diesem Jahr ist die Draft-Klasse von 2023 an der Reihe. Spätestens am 1. Mai musste klar sein, ob die Option für 2027 gezogen wird.
Wichtig: Den Miami Dolphins wurde ihr Erstrundenpick 2023 wegen Verstößen gegen die Anti-Tampering-Regeln aberkannt, weshalb es nur 31 Picks in Runde eins gab.
ran blickt auf die einzelnen Spieler und die Entscheidungen. (Hinweis: In Klammern steht jeweils das aktuelle Team des Spielers.)
1. Pick: Bryce Young (Carolina Panthers)
Position: Quarterback
Gehalt der Fifth-Year Option: 26,5 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
2. Pick: C.J. Stroud (Houston Texans)
Position: Quarterback
Gehalt der Fifth-Year Option: 25,9 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
3. Pick: Will Anderson (Houston Texans)
Position: Edge Rusher
Gehalt der Fifth-Year Option: 21,5 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja (zudem Vertragsüberlängerung über drei Jahre und bis zu 150 Millionen Dollar)
4. Pick: Anthony Richardson (Indianapolis Colts)
Position: Quarterback
Gehalt Fifth-Year Option: 22,5 Millionen Dollar
Option gezogen? Nein, Spieler stellte Trade-Anfrage
5. Pick: Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)
Position: Cornerback
Gehalt Fifth-Year Option: 21,2 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
6. Pick: Paris Johnson Jr. (Arizona Cardinals)
Position: Offensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
7. Pick: Tyree Wilson (New Orleans Saints, via Las Vegas Raiders)
Position: Edge Rusher
Gehalt Fifth-Year Option: 14,5 Millionen Dollar
Option gezogen? Nein
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8. Pick: Bijan Robinson (Atlanta Falcons)
Position: Running Back
Gehalt Fifth-Year Option: 11,3 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
9. Pick: Jalen Carter (Philadelphia Eagles)
Position: Defensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 27,1 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
10. Pick: Darnell Wright (Chicago Bears)
Position: Offensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
11. Pick: Peter Skoronski (Tennessee Titans)
Position: Offensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
12. Pick: Jahmyr Gibbs (Detroit Lions)
Position: Running Back
Gehalt Fifth-Year Option: 14,3 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
13. Pick: Lukas Van Ness (Green Bay Packers)
Position: Edge Rusher
Gehalt Fifth-Year Option: 13,8 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
14. Pick: Broderick Jones (Pittsburgh Steelers)
Position: Offensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar
Option gezogen? Nein
15. Pick: Will McDonald IV (New York Jets)
Position: Edge Rusher
Gehalt Fifth-Year Option: 13,8 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
16. Pick: Emmanuel Forbes (Los Angeles Rams, via Washington Commanders)
Position: Cornerback
Gehalt Fifth-Year Option: 12,6 Millionen Dollar
Option gezogen? Nein
17. Pick: Christian Gonzalez (New England Patriots)
Position: Cornerback
Gehalt Fifth-Year Option: 18,1 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
18. Pick: Jack Campbell (Detroit Lions)
Position: Linebacker
Gehalt Fifth-Year Option: 21,9 Millionen Dollar
Option gezogen? Nein
19. Pick: Calijah Kancey (Tampa Bay Buccaneers)
Position: Defensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 14,5 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
20. Pick: Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks)
Position: Wide Receiver
Gehalt Fifth-Year Option: 23,9 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja (zudem Vertragsüberlängerung über vier Jahre und 168 Millionen Dollar)
21. Pick: Quentin Johnston (Los Angeles Chargers)
Position: Wide Receiver
Gehalt Fifth-Year Option: 18 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
22. Pick: Zay Flowers (Baltimore Ravens)
Position: Wide Receiver
Gehalt Fifth-Year Option: 27,3 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
23. Pick: Jordan Addison (Minnesota Vikings)
Position: Wide Receiver
Gehalt Fifth-Year Option: 18 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
24. Pick: Deonte Banks (New York Giants)
Position: Deonte Banks
Gehalt Fifth-Year Option: 12,6 Millionen Dollar
Option gezogen: Nein
25. Pick: Dalton Kincaid (Buffalo Bills)
Position: Tight End
Gehalt Fifth-Year Option: 8,1 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
26. Pick: Mazi Smith (New York Jets, via Dallas Cowboys)
Position: Defensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 13,9 Millionen Dollar
Option gezogen? Nein
27. Pick: Anton Harrison (Jacksonville Jaguars)
Position: Offensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
28. Pick: Myles Murphy (Cincinnati Bengals)
Position: Edge Rusher
Gehalt Fifth-Year Option: 14,5 Millionen Dollar
Option gezogen? Nein
29. Pick: Bryan Bresee (New Orleans Saints)
Position: Defensive Lineman
Gehalt Fifth-Year Option: 13,9 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
30. Pick: Nolan Smith (Philadelphia Eagles)
Position: Edge Rusher
Gehalt Fifth-Year Option: 13,8 Millionen Dollar
Option gezogen? Ja
31. Pick: Felix Anudike-Uzomah (Kansas City Chiefs)
Position: Edge Rusher
Gehalt Fifth-Year Option: 14,5 Millionen Dollar
Option gezogen? Nein
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