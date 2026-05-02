Motorsport-Legende Alessandro Zanardi im Alter von 59 Jahren verstorben.

Die Motorsportwelt trauert um Alessandro "Alex" Zanardi. Wie seine Familie über die sozialen Kanäle bestätigte, ist der ehemalige italienische Rennfahrer am 1. Mai im Alter von 59 Jahren verstorben.

"Mit tiefer Trauer gibt die Familie das Ableben von Alessandro Zanardi bekannt, das sich gestern Abend, am 1. Mai, plötzlich ereignet hat", heißt es in der offiziellen Mitteilung der Familie. "Alex ist friedlich im Kreise seiner Lieben eingeschlafen."

Und weiter: "Die Familie dankt allen, die in dieser Zeit ihre Unterstützung zeigen, und bittet um Respekt für ihre Trauer und Privatsphäre. Details zur Beisetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."

Zanardi fuhr viele Jahre in der Formel 1. Bei einem schweren Unfall nach seiner Karriere verlor er beide Beine - anschließend begann er mit dem Radsport.