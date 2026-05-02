Trauer um Alex Zanardi
Motorsport-Legende Alessandro Zanardi im Alter von 59 Jahren verstorben
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 02:14 Min
Motorsport-Legende Alessandro Zanardi im Alter von 59 Jahren verstorben.
Die Motorsportwelt trauert um Alessandro "Alex" Zanardi. Wie seine Familie über die sozialen Kanäle bestätigte, ist der ehemalige italienische Rennfahrer am 1. Mai im Alter von 59 Jahren verstorben.
"Mit tiefer Trauer gibt die Familie das Ableben von Alessandro Zanardi bekannt, das sich gestern Abend, am 1. Mai, plötzlich ereignet hat", heißt es in der offiziellen Mitteilung der Familie. "Alex ist friedlich im Kreise seiner Lieben eingeschlafen."
Und weiter: "Die Familie dankt allen, die in dieser Zeit ihre Unterstützung zeigen, und bittet um Respekt für ihre Trauer und Privatsphäre. Details zur Beisetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."
Zanardi fuhr viele Jahre in der Formel 1. Bei einem schweren Unfall nach seiner Karriere verlor er beide Beine - anschließend begann er mit dem Radsport.
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Zanardi paralympischer Sieger im Handbike
Zanardi startete von 1991 bis 1999 bei 41 Grand Prix. Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere verunglückte er 2001 bei einem Rennen der Champ-Car-Meisterschaft schwer und verlor dabei beide Beine.
Anschließend fing er mit dem Radfahren an. Dabei wurde er 2012 zweifacher paralympischer Sieger in der Disziplin Handbike. 2016 gewann er je eine weitere Gold- und Silbermedaille.
Am 19. Juni 2020 verlor Zanardi in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Nach zahlreichen Operationen und Aufenthalten in Rehabilitationseinrichtungen kehrte er im September 2022 nach Hause zurück.
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