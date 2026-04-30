IndyCar: Mick Schumacher offenbart fiese Verletzung - Operation geplant

Mick Schumacher muss sich in seiner ersten Indy-Car-Saison mit Problemen herumplagen. Dem 27-Jährigen macht vor allem ein Bruch im Handgelenk zu schaffen.

Für den früheren Formel-1-Piloten Mick Schumacher ist es eine schmerzhafte erste Saison in der IndyCar Series.

Bei seinem Unfall im Rahmen des Auftakts in St. Petersburg/Florida sei "ein Stück im Handgelenk abgebrochen, womit ich noch immer am kämpfen bin", sagte der 27-Jährige im "Sky"-Interview: "Das heißt, eigentlich komme ich aus dem Auto raus und habe Schmerzen, was natürlich suboptimal ist."

Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher war bei seinem Debüt Anfang März schon in der ersten Runde ausgeschieden.

"Das wird auch wahrscheinlich eine Operation sein Ende des Jahres. Einfach, um das alles wieder zusammenzubringen", sagte Mick Schumacher: "Es ist auf jeden Fall anstrengend, und dementsprechend muss die rechte Hand im Moment ein bisschen mehr machen."