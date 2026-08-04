Am Sonntagabend sprang Michelle Heimberg bei den Schwimm-Europameisterschaften zu Silber im Wasserspringen vom Einmeterbrett. Nun teilte die 26-jährige Schweizerin auf Instagram mit, dass sie vor dem Turnierstart eine Fehlgeburt erlitten hatte.

Für die Schweizer Wasserspringerin Michelle Heimberg hat ihre Silbermedaille bei der EM in Paris eine ganz besondere Bedeutung. "Eine Woche vor unserer Abreise zu den Europameisterschaften haben wir die herzzerreißende Nachricht erhalten, dass wir unser Baby ganz am Ende des ersten Schwangerschaftstrimesters verloren haben. Nur 24 Stunden später wurde ich operiert", teilte die 26-Jährige in emotionalen Worten auf Instagram mit.

Michelle Heimberg: "... heller als jede Goldmedaille"

Heimberg war am Sonntagabend vom Einmeterbrett auf das Podest gesprungen. "Diese Silbermedaille strahlt heller, als es jede Goldmedaille jemals könnte", schrieb sie. Die vergangenen beiden Wochen seien "sowohl körperlich als auch emotional unglaublich herausfordernd" gewesen: "Es gab Momente, in denen es mir fast unmöglich erschien, auf diesem Sprungbrett zu stehen."

Die Medaille erinnere sie daran, "dass Freude und Herzschmerz gleichzeitig existieren können und dass wir zu mehr fähig sind, als wir manchmal glauben". Sie teile ihre Geschichte, "weil ich glaube, dass auch solche Erfahrungen zum Leben gehören. Eine Fehlgeburt ist etwas, das viele Menschen durchmachen, doch oft wird darüber geschwiegen. Und ich glaube auch, dass es anderen helfen kann, sich weniger allein zu fühlen, wenn man offen darüber spricht."