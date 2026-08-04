Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Mario Götze kontert Albert Riera: "Wenn er meint, dass er das so sagen muss ..."
Aktualisiert:von ran.de
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Ex-Bundesliga-Star ist jetzt Gemüse-Gärtner
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
Eintracht Frankfurt will unter Adi Hütter zurück in die Erfolgsspur. Das gilt auch für Mario Götze, der auf eine "sehr spezielle Zeit" unter Ex-Coach Albert Riera zurückblickt.
Bei Eintracht Frankfurt schauen sie nach vorne. Haken die kurze, aber intensive Ära unter Ex-Trainer Albert Riera ab. Um mit dem neuen Coach Adi Hütter wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. Sportlich, aber auch abseits des Platzes. Die Zeit unter Riera war in der Hinsicht lehrreich.
Mittelfeldmann Mario Götze wollte im "Bild"-Interview deshalb gar nicht mehr so ausführlich auf den Spanier eingehen, sorgte dann aber mit seinen Antworten dafür, dass man nicht nur zwischen den Zeilen herauslesen konnte, dass es "eine sehr spezielle Zeit" war, "extrem intensiv", wie Götze es nannte.
"Am Ende ist Fußball Ergebnissport. Es hat nicht funktioniert. Dementsprechend hat der Verein auch schnell und konsequent reagiert. Ich glaube, es ist trotzdem nicht der richtige Weg, die Schuld auf eine Person allein abzuwälzen. Jeder sollte seine Leistung reflektieren. Nur so kann es besser werden", sagte Götze.
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Eintracht Frankfurt: Extrem intensive Zeit unter Riera
Auch als er auf Rieras spätere Aussagen, wonach ein Weltmeister sich nicht alles erlauben könne, angesprochen wurde, blieb Götze besonnen.
"Wenn er meint, dass er das so sagen muss, dann soll er es tun. Es ist aber – nennen wir es – interessant, dass er das so formuliert hat", sagte Götze. "Das würde ja voraussetzen, dass wir häufiger miteinander gesprochen hätten oder uns gut kennen würden. Das war de facto aber nicht der Fall. Wenn er meint, dass er das in seiner eigenen Wahrnehmung so interpretieren muss, dann soll er es gerne tun."
Viel Lob hat er für Hütter übrig, der von 2018 bis 2021 bereits Trainer bei den Hessen war. Hütter scheint es in Sachen Kommunikation deutlich besser zu machen als sein Vorgänger.
"Die Klarheit, die er hat", sei das, was Götze am meisten beeindruckt habe. "Die Dinge, die er anspricht. Mit wenig Worten viel zu bewirken. Das ist schon beeindruckend. Das ist eine sehr große Qualität, muss man sagen."
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Mario Götze: Darum hat er seinen Vertrag verlängert
Dass Götze mit 34 Jahren seinen Vertrag noch einmal um zwei Jahre verlängert hat, "war von mir und meiner Familie eine bewusste Entscheidung für die Eintracht. Ich genieße es hier. Ich bin 34 und weiß, dass ich mehr Regeneration brauche als früher. Mein klares Ziel ist es aber weiterhin, dem Klub und der Mannschaft zu helfen – auf und neben dem Platz. Mit meiner Erfahrung und mit nach wie vor großer Lust".
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