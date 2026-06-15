:newstime 7:1 macht Sommermärchen-Hoffnung Videoclip • 01:59 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

2026 finden die Nationalen Spiele der Special Olympics in Deutschland statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Eröffnungsfeier heute live im Stream verfolgen könnt.

Die Special Olympics Nationale Spiele 2026 im Saarland starten heute Abend mit einer spektakulären Eröffnungsfeier. ran und Joyn übertragen das Highlight des inklusiven Sportevents live und kostenlos im Stream.

Eröffnungsfeier live im Stream Eröffnungsfeier der Special Olympics 2026 im kostenlosen Livestream 15.06. • ab 19:30 Uhr

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Special Olympics 2026: Wann und wo findet die Eröffnungsfeier statt? Datum : Montag, 15. Juni 2026

Uhrzeit : Einlass 18:00 Uhr, Vorprogramm ab 19:30 Uhr, Hauptshow ab 20:15 Uhr bis ca. 21:45 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion in Saarbrücken Erlebt eine bunte Mischung aus Musik, Performance, Sportbegeisterung und dem klassischen Special-Olympics-Zeremoniell mit der Parade der Athlet*innen.

Eröffnungsfeier Special Olympics heute: Live-Stream & TV-Übertragung Die Eröffnungsfeier der Special Olympics Saarland 2026 gibt es am Montag kostenlos live im Stream auf ran.joyn.de und in der Joyn-App. Die Übertragung dauert rund zwei Stunden. Schaltet ein und seid dabei, wenn über 4.000 Athlet*innen aus ganz Deutschland den Auftakt zu sechs Tagen voller Wettbewerbe und inklusiver Begegnungen feiern.

Was erwartet euch bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics? Die Feier markiert den offiziellen Start der größten inklusiven Multisport-Veranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Mit rund 4.400 Athlet*innen in über 20 Sportarten ist das Event das Highlight des Jahres für Inklusion und Sport. Highlights sind: Parade der Athlet*innen

Musikalische und künstlerische Performances

Feierliches Zeremoniell mit Fackel und offizieller Eröffnung

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