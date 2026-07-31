Der Regionalligist TSV 1860 München hat sich für den Neustart in der Viertklassigkeit mit einem prominenten Namen verstärkt.

An der Grünwalder Straße sind triste Zeiten ausgebrochen, nun aber sorgt ein prominenter Name für Aufsehen: Mathew Collins, so heißt die am Freitag vom Fußball-Regionalligisten 1860 München vorgestellte Neuverpflichtung. Sein Vater? Musik-Legende Phil Collins.

In der bayerischen Landeshauptstadt hat der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag für ein Jahr unterzeichnet, im Vorfeld hatte er bereits im Probetraining auf dem Platz gestanden und dort für Aufmerksamkeit gesorgt.

Im Vorjahr spielte Collins, in Genf in der Schweiz geboren, noch beim SV Austria Salzburg, durchsetzen konnte er sich dort jedoch nicht.