Fußball
Regionalliga: 1860 München verpflichtet Sohn der Musik-Ikone Phil Collins
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Neymar-Skulpturen enthüllt! Besondere Ehre für Santos-Legende
Videoclip • 01:16 Min
Der Regionalligist TSV 1860 München hat sich für den Neustart in der Viertklassigkeit mit einem prominenten Namen verstärkt.
An der Grünwalder Straße sind triste Zeiten ausgebrochen, nun aber sorgt ein prominenter Name für Aufsehen: Mathew Collins, so heißt die am Freitag vom Fußball-Regionalligisten 1860 München vorgestellte Neuverpflichtung. Sein Vater? Musik-Legende Phil Collins.
In der bayerischen Landeshauptstadt hat der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag für ein Jahr unterzeichnet, im Vorfeld hatte er bereits im Probetraining auf dem Platz gestanden und dort für Aufmerksamkeit gesorgt.
Im Vorjahr spielte Collins, in Genf in der Schweiz geboren, noch beim SV Austria Salzburg, durchsetzen konnte er sich dort jedoch nicht.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
1860 München vor Neustart in der Regionalliga Bayern
Vielleicht sorgt er aber nun mithilfe seines berühmten Vaters für etwas Glamour, aber aufgepasst! Als Papa Phil mit der Rockband Genesis und als Solokünstler Anfang der 80er Jahre zu weltweitem Ruhm aufstieg, erlebten die Löwen ihren ersten großen sportlichen Niedergang.
Bereits am Samstag startet 1860 nach einer höchst chaotischen Zeit mit etwa einer Woche Verspätung in die neue Saison der Regionalliga Bayern. Der Klub hatte Anfang Juni keine Lizenz für die 3. Fußball-Liga erhalten, nachdem Investor Hasan Ismaik die notwendige Zahlung verweigert hatte, und musste in Folge den Gang in die Viertklassigkeit antreten.
Dir gefallen ran-News?
Mehr News zur Regionalliga Bayern
Regionalliga
1860 München stellt neuen Cheftrainer vor
Regionalliga Bayern
1860-Hammer: Neues Logo ohne Löwe
Regionalliga Bayern
Dafür steht das Kürzel im Logo von 1860 München
Regionalliga Bayern
1860: Entscheidung um Niederlechner gefallen
Regionalliga Bayern
Grünwalder-Abschied? Klarheit bei 1860 München
Regionalliga Bayern
1860 München: Großer Ticket-Ärger nach Zwangsabstieg - 8000 Dauerkarten wohl wertlos!