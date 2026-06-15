15. bis 20. Juni im Saarland
Special Olympics Nationale Spiele Saarland 2026: Eröffnungsfeier heute live im kostenlosen Stream auf Joyn
Veröffentlicht:von Julian Huter
:newstime
7:1 macht Sommermärchen-Hoffnung
Videoclip • 01:59 Min • Ab 12
2026 finden die Nationalen Spiele der Special Olympics in Deutschland statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Eröffnungsfeier heute live im Stream verfolgen könnt.
Die Special Olympics Nationale Spiele 2026 im Saarland starten heute Abend mit einer spektakulären Eröffnungsfeier.
ran und Joyn übertragen das Highlight des inklusiven Sportevents live und kostenlos im Stream.
Eröffnungsfeier live im Stream
Special Olympics 2026: Wann und wo findet die Eröffnungsfeier statt?
Datum: Montag, 15. Juni 2026
Uhrzeit: Einlass 18:00 Uhr, Vorprogramm ab 19:30 Uhr, Hauptshow ab 20:15 Uhr bis ca. 21:45 Uhr
Ort: Ludwigsparkstadion in Saarbrücken
Erlebt eine bunte Mischung aus Musik, Performance, Sportbegeisterung und dem klassischen Special-Olympics-Zeremoniell mit der Parade der Athlet*innen.
Eröffnungsfeier Special Olympics heute: Live-Stream & TV-Übertragung
Die Eröffnungsfeier der Special Olympics Saarland 2026 gibt es am Montag kostenlos live im Stream auf ran.joyn.de und in der Joyn-App.
Die Übertragung dauert rund zwei Stunden. Schaltet ein und seid dabei, wenn über 4.000 Athlet*innen aus ganz Deutschland den Auftakt zu sechs Tagen voller Wettbewerbe und inklusiver Begegnungen feiern.
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Was erwartet euch bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics?
Die Feier markiert den offiziellen Start der größten inklusiven Multisport-Veranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland.
Mit rund 4.400 Athlet*innen in über 20 Sportarten ist das Event das Highlight des Jahres für Inklusion und Sport.
Highlights sind:
Parade der Athlet*innen
Musikalische und künstlerische Performances
Feierliches Zeremoniell mit Fackel und offizieller Eröffnung
Special Olympics Nationale Spiele Saarland 2026 – was ist das?
Vom 15. bis 20. Juni 2026 verwandelt sich das Saarland in die Bühne für das größte inklusive Sportevent. Neben Wettbewerben in 27 Sportarten gibt es zahlreiche Mitmach-Angebote für alle. Die Spiele finden dezentral im ganzen Bundesland statt und sind für Zuschauer*innen größtenteils kostenlos zugänglich.
Schaltet heute Abend um 20:15 Uhr ein auf ran.joyn.de und Joyn. Seid live dabei und feiert mit den Athlet*innen, Familien und Fans ein Fest der Inklusion und des Sports.
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