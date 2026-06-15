ran Fußball WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Trotz des 4:1-Erfolgs der USA gegen Paraguay gibt es harte Kritik zweier NFL-Stars. Diese richtet sich jedoch nicht an die Mannschaft, sondern an die heimischen Fans.

Bei einem hohen Sieg im Auftaktspiel einer Heim-WM sollte das Stadion normalerweise explodieren. Beim 4:1-Sieg der USA gegen Paraguay blieb das jedoch aus. Die fehlende Stimmung ist den NFL-Legenden Jason und Travis Kelce ein Dorn im Auge. In ihrem Podcast "New Heights" äußern sie harte Vorwürfe gegen die Anhänger der US-Boys. "'Ich glaube, wir können gewinnen' ist der vermeintlich schwächste Schlachtruf, den ich je gehört habe“, erinnerte sich Ex-NFL-Star Jason Kelce an einen Besuch bei einem Länderspiel. Er fragte sich: "Wozu sind wir überhaupt hier?" Für den Super-Bowl-Sieger von 2018 steht fest: "Das ist einfach nur ein beschissener Gesang. Er müsste lauten: 'Ich glaube, wir können euch fertigmachen.'"

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"Einfach nur ein beschissener Gesang" Obwohl das SoFi Stadium beim Auftaktspiel der Amerikaner ausverkauft war, blieb die ganz große Feierlaune aus. Zumindest sehen das Travis und Jason Kelce so. Die amerikanischen Fans würden zwar eine eine positive und unterstützende Stimmung verbreiten, würden aber nicht die Energie mitbringen, wie es die Fans aus Ländern wie Brasilien tun, findet Travis, Tight End der Kansas City Chiefs.

Fans sind selber Meinung Gesängen wie "USA! USA!" und "Ich glaube, wir können gewinnen!" oder einfach "Los, Team!" fehle es an Schärfe, Kreativität und jeglichem Biss gegen die Gegner. Sie seien stattdessen sehr familienfreundlich und würden eher auf Selbstvertrauen und Ermutigung, statt auf Einschüchterung oder Humor setzen. Interessant ist, dass die Kelce-Brüder mit dieser Meinung nicht alleine sind. Denn die US-amerikanischen Fans sehen das ähnlich. Auf der Plattform X schreibt ein User: "Unsere europäischen Freunde machen uns mit ihren Gesängen, Jubelrufen und Liedern absolut fertig". Ein anderer äußert: "Wir brauchen ein breiteres Repertoire. 'Sweet Caroline' und 'Star-Spangled Banner' sind zwar toll, aber nicht ausreichend." Am Freitag spielen die USA um 21:00 Uhr (im Liveticker und im Stream auf Joyn) gegen Australien. Möglicherweise können die amerikanischen Fans doch noch für eine mitreißende Stimmung und damit für eine Überraschung sorgen. Und auch die Kelce-Brüder zufriedenstellen. Auch interessant: DFB-Team souverän gegen Curacao - Nagelsmann sieht zwei entscheidende Schlüssel

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