WM 2026: Spanien gegen Kap Verde heute live im Free-TV, Joyn-Stream - Halbzeit 0:0

ran Fußball WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Der amtierende Europameister Spanien beginnt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Kap Verde. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Update, 18:55 Uhr: Kap Verde überrascht zur Halbzeit Pause in Atlanta, zwischen Spanien und den Kap Verden steht es noch 0:0. In den ersten rund 37 Minuten ließen die Blauen Haie dabei defensiv kaum etwas zu. Gegen den amtierenden Europameister standen sie extrem tief, zugleich aber kompakt und gut gestaffelt. WM 2026 live: Spanien vs. Kap Verde im Ticker & Livestream Bis auf ein paar halbgare Szenen war die Furia Roja offensiv fast abgemeldet. Dann aber drehte diese auf: Torres traf die Latte, Oyarzabal scheiterte an Vózinha (beides 39.), zudem blieb der Keeper Sieger erneut gegen Torres (45.) und Laporte (45+3). Die Crioulos selbst traten vorne nur durch ein paar harmlose Abschlüsse in Erscheinung (27., 35., 38.). Gegen Ende der ersten Halbzeit schien das 1:0 nur eine Frage der Zeit zu sein.

Update, 16:55 Uhr: Aufstellungen da Spanien: Unai Simon - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian, Ferran Torres, Pedri, Gavi - Oyarzabal Kap Verde: Vozinha - Moreira, Sidny, Pico, Diney - Laros Duarte, Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral - Dailon Livramento WM 2026: Warum spiel Lamine Yamal nicht?

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: So seht ihr Spanien heute live im TV & Stream Für den amtierenden Europameister Spanien geht es bei der WM 2026 am 15. Juni mit der ersten Partie gegen Exot Kap Verde los. In diese Partie gehen die Iberer natürlich als haushoher Favorit, gestützt von Stars wie Lamine Yamal, Rodri und Pedri. Spanien gehört generell erneut zu den Favoriten auf den WM-Titel, den das Land zuletzt 2010 in Südafrika erringen konnte. Mit 16 Punkten aus sechs Partien hat Spanien die WM-Qualifikation souverän und letztlich ungeschlagen geschafft. Spanien vs. Kap Verde am 15. Juni um 18 Uhr live im Joyn-Stream Kap Verde gilt hingegen als große Unbekannte, immerhin ist der Inselstaat erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. In der WM-Quali setzte sich die Auswahl unter anderem in einer Gruppe mit Kamerun als Erste durch und schaffte so die Sensation. Nun warten Vorrunden-Duelle bei der WM gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien.

Spanien vs. Kap Verde heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Montag, 15. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ)

Spielort : Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe H

Spanien - Kap Verde heute live im TV und Stream sehen Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Spanien gegen Kap Verde läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Der WM-Auftakt der Spanier gegen Kap Verde wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Spanier findet jedoch schon um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt.

WM 2026: Spanien vs. Kap Verde heute im Liveticker Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Spanien gegen Kap Verde gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.

- Anzeige -

- Anzeige -

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -