Sensations-Comeback? Lindsey Vonn macht nächsten Schritt - alle News hier im Ticker

ran Olympia Olympia: Tierische Hilfe! Hund hilft Lindsey Vonn zurück in Form Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Die mit einem Kreuzbandriss gestartete Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo schwer und sorgte für Entsetzen. Mittlerweile befindet sie sich in der Reha. Hier findet ihr alle News.

Für Lindsey Vonn war der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo an der ersten kritischen Stelle schwer. Nach Horror-Sturz bei Olympia: Lindsey Vonn vor sechster OP - und ab auf die Piste Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie, blieb im Schnee liegen und musste nach gut 15 Minuten Behandlung per Hubschrauber abtransportiert werden. Mittlerweile befindet sich Vonn in der Reha. ran hat die wichtigsten News im Ticker.

+++ 8. Mai, 08:10 Uhr: Lindsey Vonn im US-Kader für kommende Saison +++ Es hört sich unglaublich an, könnte aber Realität werden. Denn die ersten Grundlagen für ein Comeback von Lindsey Vonn sind geschaffen: Sie steht im Kader des US-Ski-Teams für die kommende Saison. Dabei muss man wissen, dass es zwei Phasen gibt: "Nominierung und Aufnahme. Die Athleten werden im Mai offiziell für das US Alpine Ski Team nominiert. Nach Annahme der Nominierung und Erfüllung der in den Teamkriterien festgelegten Erwartungen werden die Athleten im Oktober 2026 offiziell ins Team aufgenommen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Teams. Vonn selbst hatte ihre Zukunft zuletzt offengelassen. Ein mögliches Comeback wird aber wohl länger dauern, wie sie bei "AP" zuletzt erklärte. "Sobald mein vorderes Kreuzband repariert ist, dauert es noch weitere sechs Monate. Also habe ich mindestens anderthalb Jahre vor mir, bevor ich wirklich wieder zu 100 Prozent fit sein kann, selbst wenn ich nur im Fitnessstudio trainiere", erklärte Vonn. Eine Rückkehr im kommenden Winter erscheint also äußerst unwahrscheinlich. Gut möglich ist, dass sie ihre Karriere auch beendet. "Vielleicht höre ich auf. Vielleicht werde ich nie wieder Rennen fahren, und das wäre völlig in Ordnung", so Vonn.

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+++ 26. März, 14:34 Uhr: Lindsey Vonn postet emotionales Video für verstorbene Mutter +++ Anlässlich des Geburtstages ihrer vor dreieinhalb Jahren verstorbenen Mutter hat Lindsey Vonn auf Instagram ein emotionales Video gepostet. Dabei brachte sie auch zum Ausdruck, wie sehr sie ihr in der aktuell schwierigen Phase fehlt. "Happy Birthday, Mom! Ich wünschte, du wärst dieses Jahr dabei gewesen", schrieb Vonn zu dem Video. "Ich weiß nicht, ob du jetzt stolzer wärst als bei den Olympischen Spielen 2018, als ich Bronze gewann … Aber ich würde es wirklich gerne wissen." Aus der Einstellung ihrer Mutter versuche sie derzeit Kraft zu ziehen. "Ich bin mir sicher, du hättest mich im Krankenhaus aufgefangen und alles wiedergutgemacht. Du hast mir immer eine so tolle Sichtweise vermittelt, und ich versuche, das beizubehalten, besonders jetzt", schrieb sie weiter. Das Video selbst zeigt Lindy Anne Lund im Gespräch mit Vonn nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Vonn, die damals Bronze in der Abfahrt gewann, fragte ihre Mutter, wie stolz sie sei. Ihre Antwort: "Wie nie zuvor in meinem ganzen Leben." Lund war im August 2022 im Alter von 70 Jahren gestorben. Ein Jahr zuvor war bei ihr ALS diagnostiziert worden.

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+++ 21. März, 10:45 Uhr: Verletzungspech rund um Lindsey Vonn will nicht abreißen +++ Lindsey Vonn ist nach ihrer brutalen Verletzung bei Olympia auf dem Weg der Besserung. Das Verletzungspech bleibt der Familie Vonn allerdings treu. Schwester Karin Kildow hat sich, knapp einen Monat nach dem schweren Sturz ihrer älteren Schwester, ebenfalls einen Kreuzbandriss zugezogen. "Karin, Patient Nr. 2 – gerissenes vorderes Kreuzband", schrieb Vonn auf ihrem "Instagram"-Account. Im Video sah man die jüngere Schwester mit Krücken und einer Bandage am Bein. Dazu schrieb sie: "Willkommen im Vonn-Reha-Zentrum." Ihre Schwester postete dagegen ein Video, in dem Schwester Lindsey ihr Knie massierte, und schrieb dazu: "Erster Termin mit meiner neuen Physiotherapeutin." Dabei fragte Kildow ihre Follower: "Soll ich sie dafür bezahlen?" Wobei sich Kildow die schwere Verletzung zugezogen hat, ist bisher nicht bekannt. Nun können sich beide gegenseitig auf dem Weg zur Genesung unterstützen.

+++ 16. März, 06:01 Uhr: Vonn schließt Comeback im Skisport nicht aus +++ Trotz ihrer Horrorverletzung bei Olympia und ihres fortgeschrittenen Alters hat Lindsey Vonn ein erneutes Comeback im Skisport nicht ausgeschlossen. "Nein, ich bin noch nicht bereit, über meine Zukunft im Skisport zu sprechen. Mein Fokus lag darauf, mich von meiner Verletzung zu erholen und wieder in ein normales Leben zurückzufinden", schrieb die 41-Jährige in einem Beitrag auf "X". Sie sei "bereits sechs Jahre lang zurückgetreten und habe ein großartiges Leben außerhalb des Skisports. Es war unglaublich, mit 41 Jahren noch einmal die Nummer 1 der Welt zu sein und neue Rekorde in meinem Sport aufzustellen. Aber in meinem Alter bin ich die Einzige, die über meine Zukunft entscheiden wird. Ich brauche niemandes Erlaubnis, um das zu tun, was mich glücklich macht", ergänzte sie. Und Vonn stellte klar: "Vielleicht bedeutet das, wieder Rennen zu fahren – vielleicht auch nicht." Bis an eine Rückkehr in den Leistungssport aber überhaupt zu denken wäre, steht noch eine lange Phase der Rehabilitation für sie auf dem Programm.

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