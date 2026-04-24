Auch die zweite Partie der neuen Union-Trainerin Marie-Louise Eta endet mit einer Pleite. Geraten die Berliner doch noch in ernste Abstiegsgefahr?

Zweites Spiel, zweite Pleite: Marie-Louise Eta hat den nächsten Rückschlag als neue Trainerin des Fußball-Bundesligisten Union Berlin kassiert – und könnte mit den Eisernen noch einmal in ernsthafte Abstiegsgefahr geraten. Bei RB Leipzig verloren die letztlich chancenlosen Köpenicker am Freitag verdient mit 1:3 (0:2). Gewinnt die Konkurrenz am Wochenende, könnte Unions Vorsprung auf den Relegationsrang 16 auf drei Punkte schmelzen.

Leipzigs Max Finkgräfe (22.), Romulo (25.) und Ridle Baku (63.) sorgten mit ihren Toren für die Berliner Niederlage. Danilho Doekhi (78.) traf für Union. Bei nur noch drei verbleibenden Spielen ist es durchaus möglich, dass Union (32 Punkte) noch einmal ganz unten reinrutscht. Der FC St. Pauli, der aktuell mit 26 Zählern Platz 16 belegt, kann am Samstag beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim verkürzen.

Leipzig kann nach dem fünften Sieg in Serie derweil fast schon sicher mit der Champions-League-Qualifikation planen. Mit 62 Punkten liegt RB auf Rang drei, könnte dem Zweiten Borussia Dortmund (64) im Endspurt aber eventuell noch die Vizemeisterschaft streitig machen.

"Wir wollen unbedingt punkten. Wir fahren nach Leipzig, um da etwas mitzunehmen", hatte Unions Interimstrainerin Eta vor dem Gastspiel bei den Sachsen gesagt. Doch im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg bei ihrem Debüt, als Union sich haufenweise Chancen erspielte und zu wenige nutzte, waren die Berliner zunächst in die Defensive gedrängt.