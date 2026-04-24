NFL NFL: Bengals mit Blockbuster-Trade! Burrow und Chase feiern verrückt Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Die Free Agency läuft, damit auch die neue NFL-Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Seit dem 11. März läuft die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL Draft 2026: Wichtigste News im Ticker

+++ Update, 24.04., 23:18 Uhr: Green Bay Packers verlängern mit Jayden Reed +++ Wide Receiver Jayden Reed und die Green Bay Packers haben eine Verlängerung um weitere drei Jahre vereinbart. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter von "ESPN". Demnach soll das Paket 50,25 Millionen Dollar schwer sein – wovon 20 Millionen Dollar garantiert sein sollen. Reed kam 2023 zu den Packers und ist neben Matthew Golden sowie Christian Watson Top-Receiver in Green Bay.

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+++ Update, 20.04., 17:37 Uhr: San Francisco 49ers verlängern mit Trent Williams +++ Die San Francisco 49ers haben sich mit Offensive Tackle Trent Williams auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Laut NFL-Insider Adam Schefter unterschreibt der 37-Jährige einen Zweijahresvertrag im Wert von bis zu 50 Millionen Dollar. Garantiert sind dabei 37 Millionen Dollar. Williams wäre in dieser Saison in sein letztes Vertragsjahr bei der Franchise gegangen. Durch die Verlängerung bleibt der Tackle den "Niners" bis zur Saison 2027 erhalten. Williams gilt allgemein als einer der besten Offensive Tackle der NFL-Geschichte. Insgesamt ist er zwölfmaliger Pro-Bowler und wurde fünf mal ins All-Pro Team gewählt. Er startete in über 200 Spielen und spielt seit 2010 in der NFL, zunächst für die Washington Redskins. 2019 musste er wegen einer Krebserkrankung die gesamte Saison aussetzen. Auf Anfrage seines Spielerberaters wurde er in der Offseason 2020 zu den San Francisco 49ers getradet.

+++ Update, 17.04., 07:27 Uhr: Chargers-GM reagiert auf Trade-Spekulationen um Quentin Johnston +++ Nach einer erneut starken Saison gehört Quentin Johnston von den Los Angeles Chargers in dieser Free Agency zu den Spielern, um deren Zukunft es besonders viele Spekulationen gibt. Diese Gerüchte um den Wide Receiver hat nun Joe Hortiz ausdrücklich dementiert. Der General Manager der Chargers stellte am Donnerstag klar, dass der Erstrunden-Pick von 2023 nicht zu haben sei. "Auf Twitter kursieren viele Gerüchte", sagte Hortiz. "Und ich kann Ihnen versichern: Ich habe keinen einzigen Anruf bezüglich Quentin getätigt und auch keinen einzigen Anruf zu diesem Thema erhalten." Die Chargers haben bis zum 1. Mai Zeit, um Johnstons Fifth-Year-Option für die kommende Saison zu ziehen. In der würde der 24-Jährige garantierte 18,1 Millionen Dollar verdienen. Johnston führte die Chargers im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge mit acht Touchdowns an und erzielte mit 735 Yards in 14 Spielen einen Karrierebestwert.

+++ Update, 11.04., 07:15 Uhr: Miami Dolphins dementieren Trade-Gerüchte um De'Von Achane +++ Running Back De'Von Achane blickt auf eine herausragende Saison bei den Miami Dolphins zurück. Mit 1.350 Rushing-Yards und acht Touchdowns stellte der 24-Jährige neue Karrierebestwerte auf und wurde erstmals in seiner Karriere für den Pro Bowl nominiert. Seitdem er 2023 als Drittrunden-Pick in die NFL gelangte, führt er alle Skill-Spieler mit 5,6 Yards pro Lauf an. Bei den durchschnittlichen Scrimmage-Yards liegt er mit 98,5 Yards pro Spiel auf Platz sieben. Achane geht in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags. Zuletzt hatten einige Running Backs neue Verträge unterzeichnet. Travis Etienne Jr. und Kenneth Walker III bekamen neue Verträge bei den New Orleans Saints bzw. den Kansas City Chiefs. Etiennes Vertrag hat einen Wert von 48 Millionen US-Dollar über vier Jahre, während Walkers Deal 43,05 Millionen US-Dollar über drei Jahre umfasst. Zwischenzeitlich kamen Gerüchte auf, Achane könnte weggetradet werden. Doch diesen Gedankenspielen erteilte General Manager Jon Eric Sullivan direkt eine Absage: "Er steht nicht für einen Trade zur Verfügung. Es läuft gut - wir hatten in den letzten Tagen einige positive Gespräche, die sich in die richtige Richtung entwickeln. Er ist offensichtlich sehr wichtig für das, was wir vorhaben"

+++ Update, 11.04., 08:21 Uhr: Eagles traden für Packers-Receiver Wicks +++ Die Philadelphia Eagles erweitern ihre Möglichkeiten auf der Wide-Receiver-Position. Wie "ESPN" berichtet, fädelten die Eagles mit den Green Bay Packers einen Trade für Dontayvion Wicks ein. Demnach erhalten die Packers einen Fünftrundenpick im kommenden Draft sowie einen Sechstrundenpick 2027. In Philadelphia erhält Wicks zudem eine Vertragsverlängerung um ein Jahr im Wert von 12,5 Millionen Dollar. Der heute 24-Jährige war 2023 in der fünften Runde von den Packers gedraftet worden und geht damit in das letzte Jahr seines Rookievertrages. In seinen drei Jahren in Green Bay kam er meist nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Insgesamt fing er für die Packers 108 Bälle für 1328 Yards und elf Touchdowns.

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+++ Update, 08.04., 18:02 Uhr: Houston Texans schaffen Klarheit bei zwei Superstars +++ Die Houston Texans haben bei gleich zwei Eckpfeilern ihres Teams die Fifth-Year-Option gezogen: Quarterback CJ Stroud und Defensive End Will Anderson stehen somit für die NFL-Saison 2027 bei den Texanern unter Vertrag. Das berichtet der "ESPN"-Reporter Field Yates. Stroud wird in der Spielzeit 2027 voraussichtlich 25,9 Millionen Dollar verdienen, Anderson erhält im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags rund 21,5 Millionen Dollar. Im NFL-Draft 2023 hatten die Texans den Quarterback an zweiter Position geholt, Anderson nach einem spektakulären Trade der Draftpicks mit den Arizona Cardinals an dritter Stelle. Auch wenn Strouds Karriere bislang einer Achterbahnfahrt glich, gilt er weiterhin als Gesicht der Franchise. Anderson ist das Herzstück der Defensive und einer der besten Pass Rusher der Liga.

+++ Update, 08.04., 11:30 Uhr: Entlassung vom Tisch: Patriots finden Trade-Partner +++ Planänderung bei den New England Patriots. Nachdem die Franchise zunächst bekanntgegeben hatte, dass Linebacker Marte Mapu entlassen werden soll, haben sie doch noch einen Trade-Partner gefunden. Laut dem "Houston Chronicle" konnten sich die Verantwortlichen der Pats mit den Vertretern der Houston Texans einigen, Mapu für einen Draft-Pick in einer späteren Runde abzugeben. Der Linebacker, Drittrundenpick von 2023, stand in 44 Spielen für New England auf dem Feld, in zehn davon als Starter. In der vergangenen Saison kam er allerdings hauptsächlich in den Special Teams zum Einsatz, wo er bei fast 60 Prozent aller Plays auf dem Feld stand. Mapu erhält im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags ein Grundgehalt von 1,5 Millionen Dollar.

+++ Update, 01.04., 20:17 Uhr: Denver Broncos offenbar an Aaron Rodgers interessiert +++ Nein, das ist kein Aprilscherz: Wie "NBC" berichtet, zeigen die Denver Broncos Interesse an einer Verpflichtung von Aaron Rodgers. Demnach könnte sich die Franchise mit dem 42-Jährigen für den Fall absichern, dass Stamm-Quarterback Bo Nix aufgrund seiner Verletzung nicht rechtzeitig zum Saisonstart fit wird. Allerdings verweist der Bericht selbst mehr auf Gerüchte als auf handfeste Quellen. So werde hinter den Kulissen darüber getuschelt, dass die Broncos Rodgers zumindest in die Facility einladen könnten, um mit ihm zu sprechen. Head Coach Sean Payton sehe Rodgers demnach als Option, seinem Ziel, als erster Cheftrainer mit zwei unterschiedlichen Franchises den Super Bowl zu gewinnen, näherzukommen. Tatsächlich ist aktuell noch offen, wie es mit Rodgers weitergeht. Die Pittsburgh Steelers würden gerne mit dem viermaligen MVP weitermachen, hätten allerdings gerne bis zum kommenden NFL Draft (23. bis 25. April) eine Entscheidung. Auch ein Karriereende des Super-Bowl-Siegers von 2011 erscheint denkbar.

+++ Update, 31.03., 10:09 Uhr: OBJ-Comeback? Harbaugh lässt Tür offen +++ John Harbaugh hat sich in seiner Rolle als neuer Head Coach der New York Giants generell offen dafür gezeigt, über ein Comeback von Odell Beckham Jr. zumindest nachzudenken. Beide arbeiteten bereits während der Saison 2023 bei den Baltimore Ravens zusammen. "Die naheliegende Standardantwort wäre, dass man sich alle Optionen ansieht", sagte Harbaugh am Rande des Jahrestreffens der NFL-Teams in Phoenix. "Und wenn Odell eine Option ist, werden wir ihn auf jeden Fall in Betracht ziehen." Der inzwischen 33 Jahre alte Beckham hatte jüngst im Rahmen eines Flag-Football-Events erklärt, er könne sich eine Rückkehr zu den Giants gut vorstellen. "OBJ" wurde von den "G-Men" gedraftet und erlebte dort seine beste Zeit. Allerdings absolvierte der Wide Receiver sein letztes Spiel im Herbst 2024, seit seiner Entlassung bei den Miami Dolphins im Dezember 2024 ist er ohne Team. In Miami blieb er nahezu ohne Einfluss, seine Saison 2023 in Baltimore unter Harbaugh war seine letzte nennenswerte in der NFL.

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