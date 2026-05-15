Der Däne vom Team Visma-Lease a bike gewann am Freitag die anspruchsvolle siebte Etappe über 244 km von Formia zum Blockhaus-Gipfel und feierte seinen ersten Tageserfolg bei der Italien-Rundfahrt.

Top-Favorit Jonas Vingegaard hat bei der ersten Bergankunft des 109. Giro d'Italia einen großen Sprung in der Gesamtwertung gemacht. Der Däne vom Team Visma-Lease a bike gewann am Freitag die anspruchsvolle siebte Etappe über 244 km von Formia zum Blockhaus-Gipfel und feierte seinen ersten Tageserfolg bei der Italien-Rundfahrt. Vingegaard ist erstmals beim Giro angetreten, um nach Siegen bei der Tour de France und der Vuelta in Spanien auch die dritte große Landesrundfahrt zu gewinnen.

Vingegaard setzte die entscheidende Attacke am 13,6 km langen und im Schnitt 8,4 Prozent steilen Schlussanstieg. Zunächst holte der Däne gemeinsam mit dem Hauptfeld eine dreiköpfige Ausreißergruppe ein. Als er das Tempo anzog, fielen die Verfolger nach und nach zurück. 5,6 km vor dem Ziel ließ der Gesamtführende Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) abreißen. Nach einer weiteren Tempoverschärfung fuhr Vingegaard die restlichen rund fünf Kilometer alleine dem Ziel entgegen. Einzig der Österreicher Felix Gall (Decathlon - CMA CGM) konnte den Anschluss wahren und kam mit 13 Sekunden Rückstand an. Der Italiener Giulio Pellizzari vom deutschen Rad-Rennstall Red Bull Bora-hansgrohe wurde Vierter.