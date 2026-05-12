NFL NFL: Paul Rubelt angekommen! Erster Tag bei den Buccaneers Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Bei der vierten Etappe des 109. Giro d'Italia setzte sich der ecuadorianische Radprofi Radprofi Jhonatan Narvaez. Topfavorit Vingegaard erlitt schon vor dem Start der Etappe einen Rückschlag.

Der ecuadorianische Radprofi Jhonatan Narváez hat beim 109. Giro d'Italia die erste Etappe auf italienischem Boden gewonnen. Nach dem dreitägigen Auftakt in Bulgarien sowie dem Transfer am Ruhetag am Montag entschied der 29-Jährige vom Team UAE Team Emirates beim vierten Teilstück den Sprint einer größeren Ausreißergruppe in Cosenza für sich und feierte seinen ersten Tageserfolg beim diesjährigen Giro. Giro d'Italia 2026 live: 5. Etappe am Mittwoch im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream Narváez verwies nach 138 km Orluis Aular (Venezuela/Movistar) und Giulio Ciccone (Italien/Lidl-Trek) auf die Plätze. Ciccone übernahm damit das Rosa Trikot des Gesamtführenden von Guillermo Thomas Silva aus Uruguay (XDS Astana). Florian Stork (Bünde/Tudor Pro Cycling) konnte im Zielsprint nicht eingreifen und belegte als bester Deutscher den elften Platz. In der Gesamtwertung ist er Dritter.

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