Radsport
Radsport: Jhonatan Narvaez gewinnt Zielsprint - Florian Stork weiter stark
Veröffentlicht:von SID
NFL
NFL: Paul Rubelt angekommen! Erster Tag bei den Buccaneers
Videoclip • 01:17 Min
Bei der vierten Etappe des 109. Giro d'Italia setzte sich der ecuadorianische Radprofi Radprofi Jhonatan Narvaez. Topfavorit Vingegaard erlitt schon vor dem Start der Etappe einen Rückschlag.
Der ecuadorianische Radprofi Jhonatan Narváez hat beim 109. Giro d'Italia die erste Etappe auf italienischem Boden gewonnen.
Nach dem dreitägigen Auftakt in Bulgarien sowie dem Transfer am Ruhetag am Montag entschied der 29-Jährige vom Team UAE Team Emirates beim vierten Teilstück den Sprint einer größeren Ausreißergruppe in Cosenza für sich und feierte seinen ersten Tageserfolg beim diesjährigen Giro.
Narváez verwies nach 138 km Orluis Aular (Venezuela/Movistar) und Giulio Ciccone (Italien/Lidl-Trek) auf die Plätze. Ciccone übernahm damit das Rosa Trikot des Gesamtführenden von Guillermo Thomas Silva aus Uruguay (XDS Astana). Florian Stork (Bünde/Tudor Pro Cycling) konnte im Zielsprint nicht eingreifen und belegte als bester Deutscher den elften Platz. In der Gesamtwertung ist er Dritter.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 13.05. 13:00 • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
255 MinBald verfügbar
Mittwoch, 13.05. 13:00 • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
255 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 13.05. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 13.05. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
Rückschlag für Topfavorit: Vingegaard verliert Helfer
"Es war recht hohes Tempo am Berg, das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, es wird eine größere Gruppe, das hätte mir mehr gelegen", sagte Stork bei Eurosport. Beim Sprint sei es "schwer" gewesen, "das richtige Rad zu finden. Auf der Zielgeraden hatte ich einfach die Beine nicht."
Einen Rückschlag im Kampf um den Gesamtsieg musste Top-Favorit Jonas Vingegaard schon vor dem Start hinnehmen. Sein niederländischer Teamkollege Wilco Kelderman nahm das Rennen nach dem Ruhetag am Montag aufgrund von Sturzfolgen nicht mehr auf und steht Vingegaard damit in den Bergen als Helfer nicht zur Verfügung.
Die fünfte Etappe steht am Mittwoch an. Auf den 203 km zwischen Praia a Mare und Potenza sind über 3700 Höhenmeter zu absolvieren. Das Profil des Tages begünstigt einen Ausreißererfolg.
Mehr entdecken
Basketball
Tod mit 29 Jahren: Memphis Grizzlies trauern um Brandon Clarke
Bundesliga
Matthäus mit überraschendem Kandidaten für den Trainer der Saison
Fußball
Real-Boss Perez mit kuriosem Rundumschlag gegen Kritiker und Medien
WM
WM 2026: Schweden verzichtet auf Eintracht-Star Larsson
WM
England: Sorgt Tuchel für ein kurioses Stürmer-Comeback?
Bundesliga
Bayern-Rekordspieler entscheidet sich gegen den DFB