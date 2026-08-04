Die Tour de France Femmes steigt vom 1. bis zum 9. August mit dem Start in Lausanne und dem Ziel in Nizza. Hier läuft die Frankfurt-Rundfahrt im TV und Livestream.

Nach der Tour de France ist vor der Tour de France. Tadej Pogacar hat die dreiwöchige Frankreich-Rundfahrt bei den Herren gewonnen, doch jetzt wird noch die Siegerin bei den Damen gesucht.

Die Tour de France Femmes findet vom 1. bis 9. August statt und umfasst 9 Etappen über insgesamt 1.175 Kilometer. Der Start des Radrennens erfolgt in Lausanne (Schweiz), das Ziel in Nizza.

Zu den Höhepunkten der Rundfahrt gehören die erste Befahrung des legendären Mont Ventoux bei der Frauen-Tour sowie ein anspruchsvolles Finale rund um Nizza. Die große Frankreich-Rundfahrt für Frauen gibt es erst seit 2022. Nun kommt es zur fünften Auflage.