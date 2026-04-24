Radsport live: Die Vuelta Espana der Frauen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

Die Vuelta Espana stellt die erste Grand-Tour für die Radsportlerinnen im Jahr 2026 dar. ran serviert alle Infos zur Spanien-Rundfahrt.

Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, stehen im Mai die ersten Grand Tours an.

Noch ehe die Herren bei der dreiwöchigen Giro d‘Italia um das rosafarbene Trikot kämpfen, steht für die Damen die Vuelta Espana (3. bis 9. Mai 2026 live auf Joyn) an.

Die Strecke führt über 815 Kilometer von Galicien nach Asturien. Im Rahmen der sieben Etappen werden die Fahrerinnen auf flachem, hügligen und bergigen Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht nicht auf dem Programm.

Im Vorjahr konnte die Niederländerin Demi Vollering die Spanien-Rundfahrt für sich entscheiden.

ran fasst alle wichtigen Informationen zur Vuelta 2026 zusammen.