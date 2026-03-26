Bei der Brügge-Rundfahrt blockiert ein bekannter Klimaaktivist die Straße. Im Hauptfeld kommt es deshalb zu Stürzen.

Ein bekannter belgischer Klimaaktivist hat bei der Brügge-Rundfahrt für Chaos gesorgt. Etwa 30 Kilometer vor dem Ziel tauchte der für seine Aktionen berüchtigte Wouter Mouton mitten auf der Strecke auf einem Kopfsteinpflaster-Abschnitt auf und blockierte die Straße.

Veranstalter Golazo zufolge hatte Mouton sogar vor, sich auf der Straße festzukleben, konnte aber daran gehindert werden. Dennoch hatte seine Aktion unschöne Folgen. Dem Peloton vorausfahrende Motorräder hielten an, um den Aktivisten von der Straße zu bringen.

Das abrupte Abbremsen sorgte im Feld für mehrere Stürze, unter anderem von Vorjahressieger Juan Sebastian Molano. Er kollidierte mit einem der Motorräder.

"Molano selbst verstand zunächst nicht, was geschah. Plötzlich hielt ein Motorrad an. Wir begriffen erst später, warum", schilderte Fabio Baldato, Teammanager von Molanos Rennstall UAE, die Szenen. "Die Polizei kam nach dem Rennen, um unsere Aussagen aufzunehmen. Molano stürzte hart und hat Rückenschmerzen, auch Julius Johansen stürzte. Hoffentlich ist es nichts Ernstes."