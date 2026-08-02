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Rugby: Anton Segner im Kader der All Blacks - Greatest Rivalry Tour live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Joyn-Livestream
Aktualisiert:von Dominik Hager
ran Rugby
Rugby - Highlights: Anton Segner erneut für die All Blacks gegen Irland
Videoclip • 02:56 Min
Rugby-Profi Anton Segner steht im Kader der All Blacks für die Greatest Rivalry Tour. Der 24-Jährige ist der erste gebürtige Deutsche, der für die A-Nationalmannschaft von Neuseeland spielt. ProSieben MAXX und Joyn übertragen die Rivalitäts-Duelle zwischen Südafrika und Neuseeland live.
Anton Segner darf sich über den nächsten Meilenstein in seiner Karriere freuen. Der gebürtige Frankfurter steht im 44-köpfigen Kader der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft und wird bei der Greatest Rivalry Tour mit dabei sein.
Die Tour geht vom 8. August bis zum 13. September und umfasst insgesamt acht Partien in Südafrika. Gleich viermal geht es dabei gegen die "Springboks", die südafrikanische Nationalmannschaft.
"Diese Tour wird uns herausfordern und das Beste von uns verlangen. Wir haben einen Kader ausgewählt, von dem wir wissen, dass er der Herausforderung gewachsen ist. Es ist eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Testspielern und einer Kohorte jüngerer Spieler, die gerne hart arbeiten und ihre Fähigkeiten auf Tour präsentieren wollen", erklärte Neuseeland-Cheftrainer Dave Rennie vor Antritt der Reise.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn:
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Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
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Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
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Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby
Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream
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Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream
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Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
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Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 MinBald verfügbar
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Samstag, 08.08. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
115 MinBald verfügbar
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Montag, 10.08. 11:30 • Mehr Sport
Leichtathletik-EM in Birmingham: Tag 1 im Livestream
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Dienstag, 11.08. 18:40 • Rugby
Greatest Rivalry: Hollywoodbet Sharks - All Blacks im Livestream
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Rugby: Anton Segner spielte früher für Deutschland
Segner spielte einst für die deutsche U16-Nationalmannschaft und den SC Frankfurt 1880, ehe er mit einem Sportstipendium ausgestattet nach Neuseeland zog. Über die neuseeländische Schülerauswahl und die U20-Nationalmannschaft schaffe der 24-Jährige den Sprung ins A-Team seiner Wahl-Heimat.
Am 11. Juli 2026 feierte Segner als erster gebürtiger Deutscher sein Debüt bei den "All Blacks". Er kam am zweiten Spieltag der Nations Championship gegen Italien zur Halbzeitpause ins Spiel. Dabei konnte er sich offenbar im neuseeländischen Kader festsetzen.
Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt. Wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die "All Blacks" aufzulaufen.
In Südafrika und den USA könnte Segner weitere Einsätze im schwarzen Trikot folgen – sowohl in den Klubduellen gegen Stormers, Sharks, Bulls und Lions als auch in den Test-Matches gegen die Springboks.
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Rugby: Die Greatest Rivalry-Tour auf ProSieben MAXX und kostenlos im Joyn-Stream
Joyn zeigt im August und September Rugby’s Greatest Rivalry - darunter mehrere Topklubs. Highlight sind die vier Spiele zwischen Südafrika und Neuseeland am 22. und 29. August (live auf ProSieben MAXX und Joyn), sowie am 5. und 12. September (live auf Joyn)
Greatest Rivalry-Tour: Die Übertragungen im Überblick
Hier die Übersicht aller Übertragungen. So seid ihr bei jedem Kick-off und jedem Versuch live dabei.
Kostenlos streamen auf Joyn (Klubspiele):
07.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry DHL Stormers vs. Neuseeland (Sendestart 18:40 Uhr)
11.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Hollywoodbets Sharks vs. Neuseeland (Sendestart 18:40 Uhr)
15.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Vodacom Bulls vs. Neuseeland (Sendestart 18:40 Uhr)
25.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Lions vs. Neuseeland (Sendestart 18:40 Uhr)
Live auf ProSieben MAXX und kostenlos streamen auf Joyn (Test-Matches):
22.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 16:35 Uhr)
29.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 16:35 Uhr)
Kostenlos streamen auf Joyn (Test-Matches):
05.09.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 16:50 Uhr)
12.09.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 22:55 Uhr)
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