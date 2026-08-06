Rugby: Greatest Rivalry Tour live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream

ran Rugby Rugby - Highlights: Anton Segner erneut für die All Blacks gegen Irland Videoclip • 02:56 Min Link kopieren Teilen

ProSieben MAXX und Joyn übertragen die Rivalitäts-Duelle zwischen Südafrika und Neuseeland live.

Anton Segner darf sich über den nächsten Meilenstein in seiner Karriere freuen. Der gebürtige Frankfurter steht im 44-köpfigen Kader der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft und wird bei der Greatest Rivalry Tour mit dabei sein. Die Tour geht vom 8. August bis zum 13. September und umfasst insgesamt acht Partien in Südafrika. Gleich viermal geht es dabei gegen die "Springboks", die südafrikanische Nationalmannschaft. Hier kostenlos streamen: Anton Segner und die All Blacks testen gegen Südafrika "Diese Tour wird uns herausfordern und das Beste von uns verlangen. Wir haben einen Kader ausgewählt, von dem wir wissen, dass er der Herausforderung gewachsen ist. Es ist eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Testspielern und einer Kohorte jüngerer Spieler, die gerne hart arbeiten und ihre Fähigkeiten auf Tour präsentieren wollen", erklärte Neuseeland-Cheftrainer Dave Rennie vor Antritt der Reise.

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Radsport Die Tour de France Femmes im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Radsport Die Tour de France Femmes im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:05 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:05 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 02:00 • American Football NFL Preseason im Relive: Hall of Fame Game Panthers vs Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 02:00 • American Football NFL Preseason im Relive: Hall of Fame Game Panthers vs Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 14. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 14. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • American Football LIVE: 2026 Pro Football Hall of Fame Enshrinement Ceremony Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • American Football LIVE: 2026 Pro Football Hall of Fame Enshrinement Ceremony Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Rugby: Anton Segner spielte früher für Deutschland Segner spielte einst für die deutsche U16-Nationalmannschaft und den SC Frankfurt 1880, ehe er mit einem Sportstipendium ausgestattet nach Neuseeland zog. Über die neuseeländische Schülerauswahl und die U20-Nationalmannschaft schaffe der 24-Jährige den Sprung ins A-Team seiner Wahl-Heimat.

Bild: ProSiebenSat.1

Am 11. Juli 2026 feierte Segner als erster gebürtiger Deutscher sein Debüt bei den "All Blacks". Er kam am zweiten Spieltag der Nations Championship gegen Italien zur Halbzeitpause ins Spiel. Dabei konnte er sich offenbar im neuseeländischen Kader festsetzen. Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt. Wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die "All Blacks" aufzulaufen. In Südafrika und den USA könnte Segner weitere Einsätze im schwarzen Trikot folgen – sowohl in den Klubduellen gegen Stormers, Sharks, Bulls und Lions als auch in den Test-Matches gegen die Springboks.

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Rugby: Die Greatest Rivalry-Tour auf ProSieben MAXX und kostenlos im Joyn-Stream Joyn zeigt im August und September Rugby’s Greatest Rivalry - darunter mehrere Topklubs. Highlight sind die vier Spiele zwischen Südafrika und Neuseeland am 22. und 29. August (live auf ProSieben MAXX und Joyn), sowie am 5. und 12. September (live auf Joyn)

Greatest Rivalry-Tour: Die Übertragungen im Überblick Hier die Übersicht aller Übertragungen. So seid ihr bei jedem Kick-off und jedem Versuch live dabei. Kostenlos streamen auf Joyn (Klubspiele): 07.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry DHL Stormers vs. Neuseeland (Sendestart 18:40 Uhr)

11.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Hollywoodbets Sharks vs. Neuseeland (Sendestart 18:40 Uhr)

15.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Vodacom Bulls vs. Neuseeland (Sendestart 18:40 Uhr)

25.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Lions vs. Neuseeland (Sendestart 18:40 Uhr) Live auf ProSieben MAXX und kostenlos streamen auf Joyn (Test-Matches): 22.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 16:35 Uhr)

29.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 16:35 Uhr) Kostenlos streamen auf Joyn (Test-Matches): 05.09.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 16:50 Uhr)

12.09.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 22:55 Uhr)

Bild: ran Joyn

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