Nach dem Gewinn der French Open traut Angelique Kerber ihrem ehemaligen Doppelpartner Alexander Zverev weitere Erfolge zu - und das sogar auf Gras in Wimbledon.

Angelique Kerber traut Alexander Zverev nach dem French-Open-Triumph weitere Grand-Slam-Titel zu - und auch die Spitze der Weltrangliste.

"Die Nummer eins wird man, wenn man ein Jahr konstant gut spielt. Das hat er bisher. Wenn er weiter so gut spielt, kommt die Nummer eins von allein", sagte die 38-Jährige am Rande ihres Abschiedsspiels in Bad Homburg.

Für Kerber, über 34 Wochen selbst Weltranglistenerste und dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin, ist Zverev auch ein Kandidat für den Sieg in Wimbledon. "Er hat jetzt so viel Selbstvertrauen getankt in Paris", sagte Kerber, die 2018 beim Rasen-Highlight an der Church Road triumphiert hatte. Es war der letzte deutsche Titel bei einem der vier großen Turniere - bis Zverev vor zwei Wochen in Paris gewann.

"Für Tennis-Deutschland ist es schön, wieder einen Grand-Slam-Sieger zu haben", sagte Kerber: "Nach mir jetzt der Sascha, der jahrelang gekämpft hat. Deshalb traue ich ihm noch weitere zu."