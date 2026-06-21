Tennis
Angelique Kerber glaubt an Alexander Zverev: "Wenn er weiter so gut spielt..."
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Nach dem Gewinn der French Open traut Angelique Kerber ihrem ehemaligen Doppelpartner Alexander Zverev weitere Erfolge zu - und das sogar auf Gras in Wimbledon.
Angelique Kerber traut Alexander Zverev nach dem French-Open-Triumph weitere Grand-Slam-Titel zu - und auch die Spitze der Weltrangliste.
"Die Nummer eins wird man, wenn man ein Jahr konstant gut spielt. Das hat er bisher. Wenn er weiter so gut spielt, kommt die Nummer eins von allein", sagte die 38-Jährige am Rande ihres Abschiedsspiels in Bad Homburg.
Für Kerber, über 34 Wochen selbst Weltranglistenerste und dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin, ist Zverev auch ein Kandidat für den Sieg in Wimbledon. "Er hat jetzt so viel Selbstvertrauen getankt in Paris", sagte Kerber, die 2018 beim Rasen-Highlight an der Church Road triumphiert hatte. Es war der letzte deutsche Titel bei einem der vier großen Turniere - bis Zverev vor zwei Wochen in Paris gewann.
"Für Tennis-Deutschland ist es schön, wieder einen Grand-Slam-Sieger zu haben", sagte Kerber: "Nach mir jetzt der Sascha, der jahrelang gekämpft hat. Deshalb traue ich ihm noch weitere zu."
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Fussball
Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste
150 MinBald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Fussball
Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste
150 Min
Kerber glaubt an weitere Zverev-Erfolge
Der ersehnte Erfolg könnte für Zverev eine Art Brustlöser sein, meint Kerber: "Ich bin mir sicher, dass er jetzt vielleicht etwas freier bei den Grand Slams aufspielen kann."
Noch ist Zverev ohne Turniersieg auf Rasen, bei seiner Generalprobe für Wimbledon in Halle/Westfalen schied er unter großen körperlichen Problemen aus. Der dritte Grand Slam des Jahres beginnt am 29. Juni.
Kerber wird in Wimbledon in der zweiten Turnier-Woche als Expertin für den Pay-TV-Anbieter Amazon Prime Video arbeiten. Am Samstag stand Kerber ein letztes Mal auf dem Court. Ihr Abschiedsspiel in Bad Homburg gewann die zweifache Mutter gegen die serbische frühere Weltranglistenerste Ana Ivanovic mit 6:3, 7:5. Auch Boris Becker schaute zu.
Mehr Tennis-News
Tennis
Wimbledon auf der Kippe? Zverev äußert sich klar.
Tennis
Falscher Zuckerwert schuld am Zverev-Aus in Halle?
Tennis
Zverevs Oma Natalia muss zurück nach Russland - das ist der Grund
ATP
Bei großer Hitze: Zverev scheitert an Angstgegner
ATP
Terra Wortmann Open 2026 heute live mit Zverev, Fritz und Shelton: Tennis-Übertragung live aus Halle im Free-TV und Joyn-Stream
Tennis
Wimbledon 2026 live im TV, Stream und Ticker - alle Infos zum wichtigsten Turnier des Jahres