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Tennis - ATP

Terra Wortmann Open 2026 heute live mit Zverev, Fritz und Shelton: Tennis-Übertragung live aus Halle im Free-TV und Joyn-Stream

Aktualisiert:

von ran.de
Livestream beendet • Tennis

ATP Open in Halle: Viertelfinale mit Zverev im Livestream

Verfügbar auf Joyn240 Min

Vom 15. bis 21. Juni finden in der Heristo-Arena in Halle die Terra Wortmann Open statt. ran hat alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengetragen.

Vom 15. bis 21. Juni findet das wichtigste Rasenturnier in Deutschland statt.

Mit dabei ist auch Alexander Zverev. Nach seinem French-Open Sieg will der Deutsche im eigenen Land nachlegen und das Turnier zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnen.

ran hat für euch alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengefasst.

Tennis heute live: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann - ATP-Turnier in Halle im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream

Terra Wortmann Open im kostenlosen Joyn-Stream

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Terra Wortmann Open 2026 heute live: Wo kann ich das Tennis-Turnier im Free-TV verfolgen?

Das ATP-Turnier wird teilweise auf Eurosport übertragen und kann damit auch kostenlos auf Joyn verfolgt werden. Das sind die Termine:

Dienstag, 16. Juni: 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Mittwoch, 17. Juni: 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Donnerstag, 18. Juni: 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Freitag, 19. Juni: 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Samstag, 20. Juni: 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Sonntag, 21. Juni: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Finale)

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ATP-Turnier in Halle heute live: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Das Turnier kann im Livestream auf Joyn geschaut werden.

Zudem gibt es einen Livestream auf Discovery+, DAZN und HBO Max. Allerdings ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um die Livestreams anschauen zu können.

Terra Wortmann Open 2026 heute live: Nimmt Alexander Zverev am Turnier teil?

Ja, Alexander Zverev nimmt am Turnier teil.

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