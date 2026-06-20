Tennis - ATP
Terra Wortmann Open 2026 heute live mit Zverev, Fritz und Shelton: Tennis-Übertragung live aus Halle im Free-TV und Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
Vom 15. bis 21. Juni finden in der Heristo-Arena in Halle die Terra Wortmann Open statt. ran hat alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengetragen.
Vom 15. bis 21. Juni findet das wichtigste Rasenturnier in Deutschland statt.
Mit dabei ist auch Alexander Zverev. Nach seinem French-Open Sieg will der Deutsche im eigenen Land nachlegen und das Turnier zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnen.
ran hat für euch alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengefasst.
Tennis heute live: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann - ATP-Turnier in Halle im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream
Terra Wortmann Open im kostenlosen Joyn-Stream
Terra Wortmann Open 2026 heute live: Wo kann ich das Tennis-Turnier im Free-TV verfolgen?
Das ATP-Turnier wird teilweise auf Eurosport übertragen und kann damit auch kostenlos auf Joyn verfolgt werden. Das sind die Termine:
Dienstag, 16. Juni: 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Mittwoch, 17. Juni: 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Donnerstag, 18. Juni: 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Freitag, 19. Juni: 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Samstag, 20. Juni: 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Sonntag, 21. Juni: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Finale)
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 12:55 Uhr • Motorsport
DTM: Lausitzring, Rennen 1 im Livestream
120 MinBald verfügbar
Heute, 12:55 Uhr • Motorsport
DTM: Lausitzring, Rennen 1 im Livestream
120 Min
ATP-Turnier in Halle heute live: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Das Turnier kann im Livestream auf Joyn geschaut werden.
Zudem gibt es einen Livestream auf Discovery+, DAZN und HBO Max. Allerdings ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um die Livestreams anschauen zu können.
Terra Wortmann Open 2026 heute live: Nimmt Alexander Zverev am Turnier teil?
Ja, Alexander Zverev nimmt am Turnier teil.
Mehr Tennis-News
Tennis
Wimbledon 2026 live im TV, Stream und Ticker - alle Infos zum wichtigsten Turnier des Jahres
ATP
Tennis live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im Halbfinale - ATP-Turnier in Halle im Free-TV und kostenlosen Stream
Tennis
Visum: Zverevs Oma Natalia muss zurück nach Russland
Tennis
Zverev erreicht Halbfinale - jetzt wartet sein Angstgegner
Tennis
Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle: Sophia Thomalla und ein spezieller Glücksbringer
Tennis
Tennis: Ex-Traumpaar zerfleischt sich