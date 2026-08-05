Tennis Top News
ATP Masters in Montreal - Fehlstart der Hartplatzsaison für Alexander Zverev
Aktualisiert:von SID
ran Mehr Sport
Alexander Zverev kassiert Millionen - so teuer ist sein Profi-Alltag
Videoclip • 01:43 Min
Alexander Zverev hat seine Hartplatzsaison mit einem herben Dämpfer eröffnet. In Spiel eins nach der Finalniederlage von Wimbledon verlor der Weltranglistendritte nach dürftiger Leistung mit 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor. Damit ist das ATP-Masters in Montréal für den 29-Jährigen schon wieder beendet.
Zverev wollte den Masters-Doppelpack in Montréal und Cincinnati in Vorbereitung auf die Ende August beginnenden US Open nutzen. In Kanada, das hatte er bereits angekündigt, erwarte er nicht sein bestes Tennis. Das Turnier-Aus gegen Griekspoor kam, auch angesichts der vergangenen Monate samt French-Open-Sieg, dennoch überraschend. Zverev haderte immer wieder und diskutierte mit seiner Box.
Als Zverev ein weiteres Break abgewehrt hatte, gelang ihm das Re-Break zum 4:4. Er konnte es jedoch nicht halten. Griekspoor nutzt nach 2;34 Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg.
In Montréal ist er der topgesetzte Spieler gewesen. Der Spanier Carlos Alcaraz fehlt verletzt. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner, dem Zverev vor rund vier Wochen im All England Club unterlegen war, und auch Novak Djokovic ließen das Turnier freiwillig aus. Zverev hatte daraufhin Kritik am Masters-Event geübt, das meist im zweiwöchigen Format gespielt wird. Zudem sagte der zweitgesetzte Felix Auger-Aliassime kurzfristig verletzungsbedingt ab.
Mehr Sport-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 15:30 • Radsport
Die Tour de France Femmes im Livestream
180 MinBald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 15:30 • Radsport
Die Tour de France Femmes im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Alexander Zverev: Tennis-Star hilft Fan
"Um in Topform zu sein, müssen manche Spieler mehr Runden spielen, andere hingegen weniger", sagte Zverev: "Ich gehöre definitiv zu denen, die den Wettkampf brauchen, und deshalb spiele ich."
Im ersten Satz lieferte das Spiel wenige Höhepunkte und nur eine Breakchance - beim Stand von 5:6 gegen Zverev zum Satzgewinn. Der Hamburger wehrte ab und blieb im Tiebreak cool. Danach bot sich ein völlig anderes Bild: Zverev verlor seine ersten beiden Aufschlagspiele und gab den Satz nahezu kampflos ab.
Die beste Tat des Tages lieferte Zverev im dritten Satz. Einem Zuschauer, der aufgrund der Mittagssonne bei 30 Grad über Unwohlsein klagte, reichte er ein gekühltes Handtuch und Wasser. Das Publikum applaudierte, der Mann verließ zur weiteren Behandlung den Court. Als Zverev das Break zum 2:3 kassiert hatte, war ein weiterer Fan gestürzt - es folgte die nächste Unterbrechung.
Als Zverev ein weiteres Break abgewehrt hatte, gelang ihm das Re-Break zum 4:4. Er konnte es jedoch nicht halten. Griekspoor nutzt nach 2;34 Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg.
Mehr News aus der Welt des Tennis
Tennis
Tennis heute live: Canadian Open in Montreal im TV, Livestream und Ticker
ATP
Weltrangliste: Zverev vergeigt Chance auf schnelles Comeback
ATP
Alexander Zverev trifft mit Kritik wunden Punkt: ein Problem bleibt trotzdem - ein Kommentar
Tennis
Alcaraz sagt auch für Cincinnati ab - Kritik von Zverev erhält weiter Futter
ATP
Alexander Zverev: Preisgeld 2026 – was der Tennis-Star im Vergleich zu Legende Boris Becker verdient
Tennis
Alexander Zverev nimmt erneut an umstrittenem Turnier in Saudi-Arabien teil - so äußert sich der Deutsche