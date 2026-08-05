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Tennis heute live: Canadian Open in Montreal im TV, Livestream und Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

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Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub

Videoclip • 01:08 Min

Vom 2. bis 13. August finden in Montreal die Canadian Open statt. ran hat alle Infos zum ATP-Turnier zusammengefasst.

Alexander Zverev wollte bei den "National Bank Open" in Montreal seinen nächsten Erfolg feiern. Doch daraus wurde nichts, für den Deutschen ist das Turnier früh beendet,

Der Deutsche ging nach den Absagen von Novak Djokovic und Jannik Sinner als absoluter Top-Favorit in das Masters 1000-Event in Kanada.

Für Zverev ging es zudem darum, den zweiten Platz in der Weltrangliste von Carlos Alcaraz zurückzuerobern. Doch nach der Pleite gegen den Niederländer Tallon Griekspoor spielen nun andere um den Turniersieg.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.

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Canadian Open: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die Canadian Open finden vom 2. bis 13. August 2026 statt. Austragungsort ist das IGA Stadium in Montreal (Kanada).

Gegen wen ist Alexander Zverev ausgeschieden?

Alexander Zverev hat seine Hartplatzsaison mit einem herben Dämpfer eröffnet. In Spiel eins nach der Finalniederlage von Wimbledon verlor der Weltranglistendritte nach dürftiger Leistung mit 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor. Damit ist das ATP-Masters in Montréal für den 29-Jährigen schon wieder beendet.

Canadian Open 2026: Wer überträgt das Turnier im Free-TV, Pay-TV und Livestream?

Das Turnier wird nicht im Free-TV übertragen.

Wer die Canadian Open 2026 verfolgen will, braucht ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Wer nicht vor dem heimischen Fernseher sitzen möchte, kann das Turnier im Livestream auch auf WOWTV verfolgen. Auch hier ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Canadian Open 2026: Kann man die Spiele im Liveticker verfolgen?

Ja, die Spiele könnt ihr im Liveticker auf ran.de verfolgen.

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Preisgeld in Montreal: Wie viel Geld gewinnt der Sieger der "National Bank Open"?

Im vergangenen Jahr war das Turnier mit rund 9,2 Millionen US-Dollar dotiert. Für 2026 wird ein ähnliches Preisgeld erwartet. Der Gewinner dürfte dann wohl um die 1,1 Millionen US-Dollar erhalten.

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