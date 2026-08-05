Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub

Vom 2. bis 13. August finden in Montreal die Canadian Open statt. ran hat alle Infos zum ATP-Turnier zusammengefasst.

Alexander Zverev wollte bei den "National Bank Open" in Montreal seinen nächsten Erfolg feiern. Doch daraus wurde nichts, für den Deutschen ist das Turnier früh beendet,

Der Deutsche ging nach den Absagen von Novak Djokovic und Jannik Sinner als absoluter Top-Favorit in das Masters 1000-Event in Kanada.

Für Zverev ging es zudem darum, den zweiten Platz in der Weltrangliste von Carlos Alcaraz zurückzuerobern. Doch nach der Pleite gegen den Niederländer Tallon Griekspoor spielen nun andere um den Turniersieg.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.