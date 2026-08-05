Trotz des erfolgreichsten Jahres seiner Karriere rutscht Alexander Zverev einen Platz in der Weltrangliste ab.

Diesen belegt nun wieder Carlos Alcaraz . Der Spanier zieht trotz dessen Sieg bei den French Open wieder an Alexander Zverev vorbei. Deutschlands Nummer eins liegt mit 8120 Punkten nur 40 Punkte hinter Alcaraz auf Platz drei.

Mit 13.450 Punkten verteidigt er den Platz an der Sonne. Durch den Sieg in Wimbledon hat er seinen Vorsprung auf Platz zwei nochmals ausgebaut.

Jannik Sinner dominiert die Tennis-Welt der Männer weiter nach Belieben, das schlägt sich auch in der aktualisierten ATP-Weltrangliste nieder.

Alexander Zverev: Platz zwei verspielt

Gut möglich, dass sich der Deutsche in den kommenden Monaten den zweiten Platz wieder langfristig zurückholt. Die ATP-Rangliste orientiert sich nämlich immer an den Leistungen über den Zeitraum der letzten 365 Tage.

Die Punkte des ATP-Turniers in Montreal hätte Zverev allerdings im ersten Schritt verteidigen müssen. Im vergangenen Jahr kam der 29-Jährige in Kanada ins Halbfinale - hätte er das wiederholt, wäre ein größerer Vorsprung auf Alcaraz möglich gewesen.

Daraus wurde aber nichts. Schon in der zweiten Runde scheiterte Zverev mit 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 am Niederländer Tallon Griekspoor. Offiziell aktualisiert wird die Weltrangliste erst wieder nach dem Turnier.

Alcaraz profitiert derzeit noch von seinen Erfolgen beim ATP-Turnier in Cincinnati sowie dem Sieg bei den US-Open 2025. Sobald diese Punkte wegfallen, könnte es zusätzlich zu Bewegungen in der Weltrangliste kommen. Der Spanier fällt zudem seit April aufgrund einer Verletzung an der Hand aus.

Sein Comeback war ursprünglich bei den USA-Turnieren im August geplant, das 1000er-Turnier in Cincinnati sagte er jedoch mittlerweile ab. Auch die US Open stehen damit auf der Kippe.