Serena Williams und Schwester Williams spielen nach vier Jahren wieder Doppel zusammen

Serena und Venus Williams wollen es auch gemeinsam nochmal wissen. Die beiden US-Stars treten in Cincinnati im Doppel an. Die Kombination gab es mehrere Jahre lang nicht.

Die Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams schlagen beim Cincinnati Masters erstmals seit fast vier Jahren wieder gemeinsam im Doppel auf. Die Veranstalter des Hartplatzturniers vergaben an die Schwestern eine Wildcard für das Hauptfeld.

Für Venus Williams ist zudem ein Start im Einzel vorgesehen. Das Turnier vom 8. bis 23. August gilt als einer der großen Härtetests vor den US Open.

Serena (44) und Venus Williams (46) zählen zu den erfolgreichsten Doppelpaarungen der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen. Ihr bislang letzter gemeinsamer Doppelauftritt datiert von den US Open 2022.

Serena Williams hatte erst vor Kurzem in Wimbledon nach rund vierjähriger Pause ihr vielbeachtetes Comeback im Einzel gegeben, vorab war sie im Londoner Queens Club und in Berlin im Doppel aufgetreten.

Auch in Cincinnati besitzt Serena eine erfolgreiche Vergangenheit. Zuletzt trat sie dort 2022 an und unterlag der damals amtierenden US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Die ehemalige Weltranglistenerste gewann das Einzelturnier in Cincinnati 2014 und 2015.

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