ran Mehr Sport Alexander Zverev kassiert Millionen - so teuer ist sein Profi-Alltag Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Tennisstar Alexander Zverev geht beim reformierten Mixed-Wettbewerb der US Open in diesem Jahr an der Seite von Taylor Townsend an den Start. Wer ist die US-Amerikanerin?

Das gaben die Veranstalter am Montag bekannt. Die Amerikanerin ist aktuell die Nummer zwei der Doppel-Weltrangliste. Bei der Premiere des Formats vor einem Jahr war Zverev an der Seite von Belinda Bencic (Schweiz) schon in der ersten Runde gescheitert. Alexander Zverev enthüllt: Das kostet sein Leben als Profi-Tennisspieler Bislang stehen 16 Paarungen für das Hauptfeld fest, das am 25. und 26. August ausgetragen wird. Bereits am 24. August werden in einer vorgeschalteten Qualifikation zwei weitere Startplätze vergeben. Die Einzelkonkurrenzen beginnen am 30. August.

Alexander Zverev bald im Doppel mit Taylor Townsend Bild: Bildbyran

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Wer ist Zverevs neue Doppelpartnerin Taylor Townsend? Mit Townsend bekommt Zverev eine der derzeit erfolgreichsten Doppelspielerinnen der Welt an seine Seite. Die 30 Jahre alte US-Amerikanerin steht aktuell auf Rang zwei der Doppel-Weltrangliste und war 2025 bereits für insgesamt acht Wochen die Nummer eins der Welt. Townsend gewann bislang drei Grand-Slam-Titel im Doppel. Gemeinsam mit der Tschechin Katerina Siniakova triumphierte sie 2024 in Wimbledon, 2025 bei den Australian Open und 2026 bei den French Open. In der laufenden Saison gewannen Townsend und Siniakova zudem die hochklassig besetzten WTA-1000-Turniere in Indian Wells, Miami und Madrid. Auch beim US Open hat Townsend bereits Erfahrung im Mixed-Wettbewerb gesammelt. 2024 erreichte sie an der Seite ihres Landsmanns Donald Young das Finale. Dort unterlag das US-Duo den Italienern Sara Errani und Andrea Vavassori, die auch 2025 den Titel gewannen. Im Einzel trat Townsend ebenfalls mehrfach bei Grand-Slam-Turnieren an. Ihr bislang bestes Ergebnis bei den US Open ist das Achtelfinale, das sie 2019 und 2025 erreichte. Ihr Schwerpunkt liegt inzwischen allerdings vor allem auf dem Doppel.

Alexander Zverev bei neuem US-Open-Format mit Townsend dabei Das neu gestaltete Mixed-Turnier wurde 2025 erstmals während der Fan Week und in den großen Stadien der Anlage ausgetragen. Trotz der vorherigen Kritik von Doppelspielerinnen und Doppelspielern verfolgten zahlreiche Zuschauer die Partien vor Ort. Mit Sara Errani und Andrea Vavassori setzte sich am Ende dennoch ein Duo durch, das regelmäßig im Doppel und Mixed antritt. Alexander Zverev nimmt erneut an umstrittenem Show-Turnier in Saudi-Arabien teil

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