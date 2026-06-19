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Tennis: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im Halbfinale - ATP-Turnier in Halle im Free-TV und kostenlosen Livestream
Veröffentlicht:von ran
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Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel
Videoclip • 01:05 Min
In Halle/Westfalen trifft French-Open-Sieger Alexander Zverev nach dem Sieg im Viertelfinale gegen Raphael Collignon im Halbfinale auf Taylor Fritz. So verfolgt Ihr das Match im Free-TV und Joyn-Livestream.
Im Viertelfinale der Terra Wortmann Open behielt Alexander Zverev gegen Raphael Collignon einen kühlen Kopf und gewann 7:6 (12:10), 7:6 (7:2). Im Halbfinale wartet nun Taylor Fritz.
Gegen den US-Profi schaffte Zverev in den vergangenen beiden Jahren allerdings keinen Sieg. In sechs Begegnungen in Folge unterlag er dem 28-Jährigen, darunter auch im Finale der Stuttgarter Boss Open 2025.
Der frischgebackene Grand-Slam-Champion will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste Grand-Slam-Turnier nutzen: Wimbledon ab dem 29. Juni.
So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Taylor Fritz live im Free-TV und Joyn-Livestream.
ATP-Turnier in Halle live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz
Wettbewerb: Terra Wortmann Open; Halbfinale
Ort: Halle (Westfalen)
Datum: 20. Juni 2026
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Terra Wortmann Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev gegen Taylor Fritz?
Das Halbfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz wird am Samstag, dem 20. Juni, stattfinden. Wann genau die Partie anfängt, wird noch bekanntgegeben.
Alexander Zverev vs. Taylor Fritz live: Halbfinale der Terra Wortmann Open im Free-TV
Eurosport zeigt Teile des Turniers im Free-TV. Auch das Spiel von Alexander Zverev gegen Taylor Fritz wird im Free-TV übertragen.
Alexander Zverev vs. Taylor Fritz live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zum Halbfinale in Halle?
Das Halbfinal-Duell Zverev gegen Fritz kann am Samstag ab 15 Uhr auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.
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