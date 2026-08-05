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Tennis - Alexander Zverev muss Position in Weltrangliste räumen: So kann er wieder schnell nach vorne kommen
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:28 Min
Trotz des erfolgreichsten Jahres seiner Karriere rutscht Alexander Zverev einen Platz in der Weltrangliste ab.
Jannik Sinner dominiert die Tennis-Welt der Männer weiter nach Belieben, das schlägt sich auch in der aktualisierten ATP-Weltrangliste nieder.
Mit 13.450 Punkten verteidigt er den Platz an der Sonne. Durch den Sieg in Wimbledon hat er seinen Vorsprung auf Platz zwei nochmals ausgebaut.
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Diesen belegt nun wieder Carlos Alcaraz. Der Spanier zieht trotz dessen Sieg bei den French Open wieder an Alexander Zverev vorbei. Deutschlands Nummer eins liegt mit 8120 Punkten nur 40 Punkte hinter Alcaraz auf Platz drei.
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Alexander Zverev: Platz zwei wieder so gut wie sicher
Sehr wahrscheinlich ist aber, dass sich der Deutsche in den kommenden Monaten den zweiten Platz wieder langfristig zurückholt. Die ATP-Rangliste orientiert sich nämlich immer an den Leistungen über den Zeitraum der letzten 365 Tage.
Die Punkte des anstehenden ATP-Turniers in Montreal muss Zverev verteidigen. Im vergangenen Jahr kam der 29-Jährige in Kanada ins Halbfinale - wiederholt er das oder gelingt ihm noch mehr, könnte er sich wieder einen größeren Vorsprung auf Alcaraz erarbeiten.
Bereits mit einem Sieg in der ersten Runde gegen den Niederländer Tallon Griekspoor sammelt er 50 Punkte ein, während Alcaraz leer ausgeht, und überholt diesen in der Blitz-Rangliste damit wieder. Offiziell aktualisiert wird die Weltrangliste erst wieder nach dem Turnier.
Dieser profitiert derzeit noch von seinen Erfolgen beim ATP-Turnier in Cincinnati sowie dem Sieg bei den US-Open 2025. Sobald diese Punkte wegfallen, könnte es zusätzlich zu Bewegungen in der Weltrangliste kommen. Der Spanier fällt zudem seit April aufgrund einer Verletzung an der Hand aus.
Sein Comeback war ursprünglich bei den USA-Turnieren im August geplant, das 1000er-Turnier in Cincinnati sagte er jedoch mittlerweile ab. Auch die US Open stehen damit auf der Kippe.
Zverev verliert Platz: Aktuelle ATP-Weltrangliste in der Übersicht:
(1.) Jannik Sinner (Italien) 13.450 Punkte
(3.) Carlos Alcaraz (Spanien) 8.160
(2.) Alexander Zverev (Hamburg) 8.120
(4.) Félix Auger-Aliassime (Kanada) 4.740
(5.) Novak Djokovic (Serbien) 3.760
(7.) Daniil Medwedew 3.620
(6.) Alex De Minaur (Australien) 3.560
(9.) Flavio Cobolli (Italien) 3.330
(10.) Taylor Fritz (USA) 3.230
(8.) Ben Shelton (USA) 2.680
(11.) Alexander Bublik (Kasachstan) 2.535
(12.) Jiri Lehecka (Tschechien) 2.380
(15.) Lorenzo Musetti (Italien) 2.375
(13.) Casper Ruud (Norwegen) 2.345
(24.) Rafael Jodar (Spanien) 2.243
(14.) Andrej Rublew 2.230
(17.) Jakub Mensik (Tschechien) 2.205
(18.) Valentin Vacherot (Monaco) 2.176
(16.) Learner Tien (USA) 2.155
(19.) Frances Tiafoe (USA) 2.105
... 41. (42.) Jan-Lennard Struff (Warstein) 1.066
... 57. (45.) Yannick Hanfmann (Karlsruhe) 961
... 60. (62.) Daniel Altmaier (Kempen) 939
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