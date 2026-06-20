In Halle/Westfalen trifft French-Open-Sieger Alexander Zverev nach dem Erfolg im Viertelfinale gegen Raphael Collignon im Halbfinale auf den US-Amerikaner Taylor Fritz. So verfolgt Ihr das Match im Free-TV und Joyn-Livestream.

Im Viertelfinale der Terra Wortmann Open behielt Alexander Zverev gegen Raphael Collignon einen kühlen Kopf und gewann 7:6 (12:10), 7:6 (7:2). Im Halbfinale wartet nun Taylor Fritz.

Gegen den US-Profi gelang Zverev in den vergangenen beiden Jahren allerdings kein Sieg. Sechsmal in Folge unterlag er dem 28-Jährigen, darunter auch im Finale der Stuttgarter Boss Open 2025.

Der frischgebackene Grand-Slam-Champion will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste Grand-Slam-Turnier nutzen: Wimbledon ab dem 29. Juni.

So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Taylor Fritz live im Free-TV und Joyn-Livestream.