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Terra Wortmann Open 2026 heute live: Tennis-Übertragung aus Halle im Free-TV und Joyn-Livestream - Alexander Zverev mit dabei
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:05 Min
Vom 15. bis 21. Juni finden in der Heristo-Arena in Halle die Terra Wortmann Open statt. ran hat alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengetragen.
Vom 15. bis 21. Juni findet das wichtigste Rasenturnier in Deutschland statt.
Mit dabei ist auch Alexander Zverev. Nach seinem French-Open Sieg will der Deutsche im eigenen Land nachlegen und das Turnier zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnen.
ran hat für euch alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengefasst.
Terra Wortmann Open im kostenlosen Joyn-Stream
Terra Wortmann Open 2026 heute live: Wo kann ich das Tennis-Turnier im Free-TV verfolgen?
Das ATP-Turnier wird teilweise auf Eurosport übertragen und kann damit auch kostenlos auf Joyn verfolgt werden. Das sind die Termine:
Dienstag, 16. Juni: 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Mittwoch, 17. Juni: 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Donnerstag, 18. Juni: 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Freitag, 19. Juni: 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Samstag, 20. Juni: 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Sonntag, 21. Juni: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Finale)
Nächste Livestreams auf Joyn
ATP-Turnier in Halle heute live: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Das Turnier kann im Livestream auf Joyn geschaut werden.
Zudem gibt es einen Livestream auf Discovery+, DAZN und HBO Max. Allerdings ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um die Livestreams anschauen zu können.
Terra Wortmann Open 2026 heute live: Nimmt Alexander Zverev am Turnier teil?
Ja, Alexander Zverev nimmt am Turnier teil.
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