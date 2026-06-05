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Alexander Zverev vs. Jakub Mensik heute live: French Open im Free-TV und Joyn-Livestream - um welche Uhrzeit geht es los?
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
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French Open: Fans feiern Alexander Zverev - "Bestes Spiel seines Lebens!"
Videoclip • 01:01 Min
Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiter. Im Halbfinale trifft der Deutsche auf Jakub Mensik. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.
Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder!
Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026.
Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier.
Nun wartet auf Zverev im Halbfinale der French Open Jakub Mensik aus Tschechien.
ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.
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French Open heute live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik
Wettbewerb: French Open, Halbfinale
Ort: Court Philippe Chatrier (Paris)
Datum: 05. Juni 2026
Uhrzeit: ab ca. 14:30 Uhr
French Open heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Jakub Mensik?
Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik ist am 5. Juni für ca. 14:30 Uhr angesetzt.
Alexander Zverev vs. Jakub Mensik heute live: Halbfinale der French Open im Free-TV
Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Mensik ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen.
Alexander Zverev vs. Jakub Mensik heute live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026?
Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen.
Ein kostenpflichtiger Livestream wird zudem von DAZN angeboten.
French Open 2026 heute im Liveticker: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik
Einen Liveticker für das Halbfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik gibt's auf ran.de.
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French Open 2026 heute live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik im Free-TV, Livestream und Liveticker
Spiel: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik
Wettbewerb: French Open; Halbfinale
Datum und Uhrzeit: 05. Juni 2026; ab ca. 14:30 Uhr
Free-TV: Eurosport
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.de
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