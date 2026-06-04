ran Mehr Sport French Open: Fans feiern Alexander Zverev - "Bestes Spiel seines Lebens!" Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open auf das tschechische Top-Talent Jakub Mensik. Der 20-Jährige wurde einst von Novak Djokovic gefördert und kann an guten Tagen jeden Spieler der Welt schlagen – doch genau darin liegt seine Unberechenbarkeit.

Mensik besiegte Djokovic und Sinner Seinen großen Durchbruch feierte Mensik, als er im März 2025 das Miami Masters gewann und sich im Finale gegen Novak Djokovic in zwei Sätzen durchsetzen konnte. Auch auf persönlicher Ebene war dies ein besonderes Spiel für ihn. Djokovic war zu Beginn von Mensiks Karriere ein Förderer des Tschechen. "Das Verhältnis zu Novak ist ganz besonders", verriet er bei den French Open. "Ich bin ihm sehr dankbar. Er lud mich ein, als ich noch Junior war und kein Spieler auf der ATP-Tour. Er sah Potenzial in mir. Vor allem bei großen Grand-Slam-Turnieren helfen mir die Erfahrungen mit ihm." Mensik startete gut in das Jahr 2026: Im Januar gewann er in Auckland das zweite ATP-Turnier seiner Karriere. Er ist ein Spieler, der vor allem große Stars vor Probleme stellen kann: Im Februar setzte er sich im Viertelfinale von Doha überraschend gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner durch. Auf Zverev traf er bislang nur einmal: Ende April verlor er im Achtelfinale von Madrid gegen den Hamburger, stellte Zverev allerdings über drei Sätze vor echte Probleme.

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Doch Mensik hat auch eine andere Seite. Läuft das Spiel gegen ihn, gerät er teilweise völlig aus dem Rhythmus. Die beiden Turniere vor den French Open verliefen enttäuschend. Beim Masters in Rom verlor Mensik gleich in der 1. Runde gegen den Außenseiter Alexei Popyrin. Beim ATP-Turnier in Hamburg gewann er zwar in der 1. Runde auf dem Center Court gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff in zwei Sätzen. Als er dann allerdings zwei Tage später auf einem Nebenplatz gegen den späteren Turniersieger Ignacio Buse aus Peru traf, war seine Leistung nahezu unterirdisch. Er verschlug einfachste Bälle so lustlos, dass sich fast die Frage aufdrängte, ob Mensik an diesem Tag nicht besser konnte oder wollte. Der erste Satz ging mit 0:6 verloren, der darauffolgende mit 3:6. Mit dieser Pleite im Hinterkopf reiste er nach Paris – und spielt plötzlich das wohl beste Tennis seines Lebens. "Natürlich ist die Sandplatz-Saison vor dem Turnier nicht so gelaufen wie gewünscht", sagt er. Doch dies habe auch Gründe: "Ich hatte eine Infektion am Zeh, habe mir einen Virus eingefangen und fühlte mich nicht gut. Aber vor den French Open war ich endlich wieder richtig gesund."

Becker und McEnroe warnen vor Mensik Kann Mensik an sein starkes Viertelfinale gegen João Fonseca anknüpfen, steht Zverev eine große Herausforderung bevor. "Mensik wird ihm Probleme bereiten, wenn er weiter so spielt wie heute", sagte Tennis-Legende John McEnroe bei "Eurosport". "Das macht das Match spannend." Auch Boris Becker warnt vor dem jungen Tschechen: "Seine größte Stärke ist seine Mentalität. Er hat keine Angst vor großen Namen und großen Turnieren. Er wird beim Matchball nicht nervös werden."

Mensik über Zverev-Revanche: "Eine andere Situation" Für Mensik ist es das erste Mal, dass er in einem Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers steht. Sein bestes Abschneiden war bislang das Achtelfinale bei den Australian Open 2026. Nun darf er vom Endspiel träumen.

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