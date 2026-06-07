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Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Finale der French Open im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
ran Mehr Sport
French Open: Fans feiern Alexander Zverev - "Bestes Spiel seines Lebens!"
Videoclip • 01:01 Min
Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev. Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Jakub Mensik wartet der Italiener Flavio Cobolli im Finale. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.
Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder!
Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026.
Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier.
Und auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen.
Jetzt ist Zverev nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er dafür den Italiener Flavio Cobolli schlagen.
ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.
Mehr Sport-Livestreams
French Open jetzt live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli
Wettbewerb: French Open, Finale
Ort: Court Philippe Chatrier (Paris)
Datum: 07. Juni 2026
Uhrzeit: ab ca. 15:00 Uhr
French Open jetzt live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Flavio Cobolli?
Das Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli ist am 7. Juni für ca. 15:00 Uhr angesetzt.
Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Finale der French Open im Free-TV
Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Cobolli ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen.
Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026?
Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen.
Ein kostenpflichtiger Livestream wird zudem von DAZN angeboten.
French Open 2026 jetzt im Liveticker: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli
Einen Liveticker für das Finall-Match zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de
Auch interessant :Alexander Zverev: Boris Becker erklärt die neue Qualität des Deutschen bei den French Open
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French Open 2026 heute live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik im Free-TV, Livestream und Liveticker
Spiel: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik
Wettbewerb: French Open; Halbfinale
Datum und Uhrzeit: 05. Juni 2026; ab ca. 14:30 Uhr
Free-TV: Eurosport
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.de
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