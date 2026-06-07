Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev. Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Jakub Mensik wartet der Italiener Flavio Cobolli im Finale. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder!

Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026.

Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier.

Und auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen.

Jetzt ist Zverev nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er dafür den Italiener Flavio Cobolli schlagen.

ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.