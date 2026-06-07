ran Mehr Sport French Open: Fans feiern Alexander Zverev - "Bestes Spiel seines Lebens!" Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev. Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Jakub Mensik wartet der Italiener Flavio Cobolli im Finale. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Update 17:50 Uhr: Zverev fehlt noch ein Satz Nach der starken Phase von Flavio Cobolli, die diesem den Satzausgleich bescherte, entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe. Der Satz gestaltete sich lange offen. Zwei Breakbälle ließ Alexander Zverev zunächst liegen, mehr passierte nicht. Doch als es in die entscheidende Phase ging, war der an zwei gesetzte Deutsche plötzlich da. Und sein Gegenüber lieferte die Fehler. Somit liegt Zverev in den Sätzen 2:1 vorn. Zverev vs. Cobolli hier im Liveticker & kostenlosen Stream

Update 17:05 Uhr: Cobolli holt Satz 2 Lange Zeit war Alexander Zverev der bessere Spieler, wirkte insbesondere bei eigenem Aufschlag souverän. Doch plötzlich geriet der Hamburger bei eigenem Service ins Schlingern, verlor dieses nach hartem Kampf. Diese Phase ließ das Match kippen. Plötzlich hatte Flavio Cobolli das Momentum auf seiner Seite. Bälle, die zuvor überhaupt nicht kamen, waren plötzlich alle drin. Inzwischen haben wir ein offenes Match.

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Update 16:25 Uhr: Zverev holt Satz 2 Lediglich 35 Minuten hat dieser erste Durchgang gedauert. Alexander Zverev wirkte von Beginn an äußerlich ruhig, war ganz bei sich und konzentrierte sich auf jeden Punkt. Darüber hinaus bekam der 29-Jährige die Fehler reduziert, produzierte dreimal so viele Winner. Flavio Cobolli war die Nervosität anzumerken. Der an zehn gesetzte Italiener fand nie zu seinem Spiel, ihm unterliefen fast doppelt so viele unerzwungene Fehler. So stand der 24-Jährige bislang auf verlorenem Posten.

Zverev vs Cobolli live und kostenlos sehen Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder! Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026. French Open 2026 - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale und zum Titel aussehen Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier. Und auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen. Jetzt ist Zverev nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er dafür den Italiener Flavio Cobolli schlagen. ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.

French Open jetzt live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli in der Übersicht Spiel: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli

Wettbewerb: French Open, Finale

Ort: Court Philippe Chatrier (Paris)

Datum: 07. Juni 2026

Uhrzeit: ab ca. 15:00 Uhr

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French Open jetzt live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Flavio Cobolli? Das Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli ist am 7. Juni für ca. 15:00 Uhr angesetzt.

Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Finale der French Open im Free-TV Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Cobolli ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen.

Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026? Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen. Ein kostenpflichtiger Livestream wird zudem von DAZN angeboten.

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French Open 2026 heute live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik im Free-TV, Livestream und Liveticker Spiel: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik

Wettbewerb: French Open; Halbfinale

Datum und Uhrzeit: 05. Juni 2026; ab ca. 14:30 Uhr

Free-TV: Eurosport

Livestream: Joyn

Liveticker: ran.de