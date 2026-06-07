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French Open: Friedrich Merz, Rafael Nadal und das DFB-Team gratulieren Alexander Zverev

Veröffentlicht:

von SID

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French Open - Fans scherzen: "Oma Zverev als fehlendes Puzzlestück"

Videoclip • 02:07 Min

Alexander Zverev hat mit dem French-Open-Finalsieg seinen ersten Grand-Slam-Titel geholt. Der Tennis-Star erhielt nach seinem Coup zahlreiche Glückwünsche.

Alexander Zverev hat nach seinem historischen Triumph bei den French Open Gratulationen von vielen Seiten erhalten. Bundeskanzler Friedrich Merz meldete sich nach dem Paris-Coup des deutschen Tennisstars schnell zu Wort.

"Was für ein außergewöhnlicher Erfolg", schrieb der CDU-Politiker bei Instagram: "Diese starke Leistung begeistert ein ganzes Land."

Auch Rafael Nadal, mit 14 Titeln in Roland Garros der größte Sandplatzspieler der Geschichte, hob Zverevs Beharrlichkeit hervor: "Du hast deinen ersten Grand Slam lange Zeit gejagt und verdienst es absolut."

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Zverev beendet deutsche Durststrecke: DFB-Team gratuliert

Der Hamburger Zverev hatte sich am Sonntagabend in einem umkämpften Finale gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durchgesetzt. Er kürte sich zum ersten deutschen Grand-Slam-Sieger im Männer-Einzel seit Boris Becker vor 30 Jahren.

Auch die Fußball-Nationalmannschaft, die sich aktuell auf die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vorbereitet, jubelte mit. "Wahnsinn, Glückwunsch", schrieb der DFB in den Sozialen Netzwerken. Zverevs Heimatklub UHC Hamburg reagierte "unfassbar stolz" auf den Erfolg.

Zverev triumphiert in Paris: Tennis-Größen gratulieren

Angelique Kerber, die 2018 in Wimbledon zuvor den letzten großen deutschen Einzeltriumph gefeiert hatte, gratulierte ebenfalls: "Du hast es geschafft."

Präsident Dietloff von Arnim vom Deutschen Tennis Bund (DTB) teilte mit: "Dieser Moment wird für immer bleiben. Wir sind unglaublich stolz auf unsere deutsche Nummer eins und freuen uns mit ihm, dass er sich den großen Traum vom ersten Grand-Slam-Sieg erfüllen konnte."

Tennis-Ikone Billie Jean King würdigte Zverevs Leistung und hob einen Punkt besonders hervor: "Herzlichen Glückwunsch an Alexander Zverev zu seinem allerersten Grand-Slam-Einzeltitel", schrieb die 82-Jährige: "Er ist zudem der erste Mann mit Typ-1-Diabetes, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Was für ein Sieg für alle, die mit dieser Krankheit leben."

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