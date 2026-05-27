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French Open: Alexander Zverev im Eiltempo in Runde drei
Aktualisiert:von SID
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Alexander Zverev privat: Erfolg, Hundeliebe und Rückzug vom Rampenlicht
Videoclip • 03:12 Min • Ab 12
Alexander Zverev hat bei den French Open ungefährdet seine zweite Hürde genommen. Der Weltranglistendritte, der in Paris den ersten Majortitel seiner Karriere gewinnen will, setzte sich 6:4, 6:2, 6:2 gegen den Tschechen Tomas Machac durch.
Der 29 Jahre alte Hamburger erreichte damit zum zehnten Mal in seiner Karriere die dritte Runde von Roland Garros und jubelte über seinen 550. Sieg auf Tourlevel.
Zverev ließ in der Partie auf dem Court Philippe-Chatrier von Beginn an keinen Zweifel am Sieger. Im zweiten Satz musste sich sein Kontrahent wegen Problemen am Fuß behandeln lassen und konnte keine Hoffnung auf ein Comeback mehr versprühen. In der dritten Runde trifft Zverev auf den ungesetzten Franzosen Quentin Halys.
In den vergangenen fünf Ausgaben erreichte Zverev in der französischen Hauptstadt viermal mindestens das Halbfinale, 2024 unterlag er im Endspiel Carlos Alcaraz. Der Spanier fehlt in diesem Jahr wegen eine Handgelenkverletzung. Zverev zählt damit hinter dem Tour-Dominatoren Jannik Sinner aus Südtirol zu den ersten Anwärtern auf den großen Coup.
Gegen Machac hatte Zverev zuvor erst ein Match bestritten. Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 hatte er das bessere Ende auf seiner Seite und überzeugte nun erneut mit seinem stabilen Spiel auf hohem Niveau.
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