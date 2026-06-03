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French Open 2026 - Alexander Zverev vs. Jakub Mensik: Hamburger Tennis-Star kämpft um den Einzug ins Finale

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Mehr Sport

French Open: Fans feiern Alexander Zverev - "Bestes Spiel seines Lebens!"

Videoclip • 01:01 Min

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiter. Im Halbfinale trifft der Deutsche auf Jakub Mensik. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder!

Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026.

Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier.

Nun wartet auf Zverev im Halbfinale der French Open Jakub Mensik aus Tschechien.

ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.

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French Open live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik in der Übersicht

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik

  • Wettbewerb: French Open, Halbfinale

  • Ort: Court Philippe Chatrier (Paris)

  • Datum: 05. Juni 2026

  • Uhrzeit: ab ca. 14:30 Uhr

French Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Jakub Mensik?

Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik ist am 5. Juni für ca. 14:30 Uhr angesetzt.

Alexander Zverev vs. Jakub Mensik live: Halbfinale der French Open im Free-TV

Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Mensik ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen.

Alexander Zverev vs. Jakub Mensik live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026?

Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen.

Ein kostenpflichtiger Livestream wird zudem von DAZN angeboten.

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French Open 2026 im Liveticker: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik

Einen Liveticker für das Viertelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik gibt's auf ran.de.

Mehr Tennis-Videos

French Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik

  • Wettbewerb: French Open; Halbfinale

  • Datum und Uhrzeit: 05. Juni 2026; ab ca. 14:30 Uhr

  • Free-TV: Eurosport

  • Livestream: Joyn

  • Liveticker: ran.de

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