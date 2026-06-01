Tennis: Comeback von Serena Williams perfekt - 44-Jährige startet im Queen's Club

ran Mehr Sport BMW Open: Ben Shelton scherzt über gewonnenes Auto Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Die frühere Star-Tennisspielerin Serena Williams gibt im Alter von 44 Jahren ihr Comeback auf der internationalen Tour.

Das spektakulärste Tennis-Comeback des Jahres ist perfekt: Serena Williams kehrt auf die internationale Tour zurück. Dies bestätigten die WTA und die Veranstalter des Turniers im Londoner Queen's Club am Montag. Die 44 Jahre alte US-Amerikanerin wird eine Wildcard für das Rasenturnier ab kommender Woche erhalten. "Der Queen's Club scheint mir der perfekte Ort zu sein, um dieses neue Kapitel zu starten", sagte Williams: "Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der legendärsten Bühnen dieses Sports anzutreten." French Open: Kollision mit dem Schiri-Stuhl - Schmerzhaftes Aus für Svajda Williams soll Berichten zufolge an der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko (19) antreten - Mboko hielt sich bei den French Open in Paris bedeckt, dementierte aber nicht. Auch für das WTA-Turnier in Berlin (ab 15. Juni) ist Williams ebenfalls als Teilnehmerin am Doppel-Wettbewerb im Gespräch.

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Serena Williams: "Gute Nachrichten verbreiten sich schnell" Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin postete am Montag zudem ein Video, dass die bisherigen Spekulationen anheizte, ohne zunächst ins Detail zu gehen. "Gute Nachrichten verbreiten sich schnell", schrieb Williams in den Sozialen Medien zu den Bildern, die sie auf dem Tennisplatz zeigen: "Ich nehme an, ihr habt alle davon gehört?" Williams war im vergangenen Jahr wieder in den Anti-Doping-Testpool eingetreten und hatte bei Fans damit erste Hoffnungen auf eine Rückkehr geweckt. Sie hatte ihre einzigartige Karriere eigentlich 2022 bei den US Open beendet.

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Osaka begrüßt Comeback von Williams Nicht allein die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka würde ein Comeback von Williams begrüßen. "Es wird die Leute dazu bringen, Tennis zu schauen, denn sie zieht immer ein großes Publikum an. Also, ja, ich finde es gut. Ich werde mir das erste Match auf jeden Fall ansehen. Ich glaube, das werden viele tun", sagte die Japanerin, als sie bei den French Open auf die Gerüchte angesprochen wurde. Venus Williams (45), die ältere Schwester von Serena und siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel, hatte im vergangenen Sommer ihr Comeback auf der Tour gegeben. Auch sie ist weiter aktiv und spielt in diesem Sommer unter anderem in Bad Homburg.

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